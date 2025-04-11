Военные США уходят из-под Жешува: серьезный удар для Польши?

В Польше обеспокоены выводом США своих солдат с военного аэродрома, имеющего решающее значение для оказания Западом помощи Украине. Политики заверяют, что все под контролем, СМИ бьют тревогу.
Новость о том, что Соединенные Штаты хотят вывести свои войска с военного аэродрома Ясёнка под Жешувом на юго-востоке Польши, произвела в стране эффект разорвавшейся бомбы. Этот шаг является частью более широкой "стратегии по оптимизации военных операций", отмечается в заявлении командования армии США в Европе и Африке, распространенном во вторник, 8 апреля. Американские солдаты, базирующиеся под Жешувом, будут переведены в другие места дислокации в Польше.
Сообщение, переданное телеканалом NBC News в тот же день, звучало еще более мрачно. Пентагон рассматривает возможность вывода 10 000 американских военных из Румынии и Польши, передал NBC News, ссылаясь на источники по обе стороны Атлантики.
США - гарант безопасности Польши
После падения коммунистического режима в Польше и "железного занавеса" в Европе в 1989 году Варшава рассматривает Вашингтон как гаранта своей безопасности. Членство Польши в НАТО обеспечено прочными двусторонними отношениями с Соединенными Штатами, которые поддерживаются всеми польскими политическими силами. Во время визита в Варшаву в начале февраля министр обороны США Пит Хегсет пообещал, что американское военное присутствие - сейчас в Польше находятся около 10 000 солдат - не будет сокращено.
Поэтому последние новости и слухи, по мнению наблюдателей, стали серьезным ударом для Польши, которая, будучи прифронтовым государством, сильно обеспокоена агрессивной политикой России. Польское правительство, говорят аналитики, делает хорошую мину при плохой игре и пытается преуменьшить последствия неожиданного решения Вашингтона.
Туск и Дуда уверены, что военные США останутся в Польше
Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что решение было принято несколько недель назад и согласовано с Польшей. Американцы, по словам премьера, заверили, что солдаты из США останутся в Польше и что сокращения их присутствия не будет ни в этой стране, ни в Европе в целом. Польское Минобороны также заявило о "уже ранее запланированной передислокации" американских войск.
Известно, что логистический узел Ясёнка с января защищают, как и планировалось, размещенные там Германией системы ПВО Patriot и Норвегией - NASAMS. Польский президент Анджей Дуда также постарался разрядить обстановку. "Вопрос о выводе американских солдат не стоит", - подчеркнул Дуда, представляющий оппозиционный национал-консервативный лагерь. И назвал сообщения СМИ о сокращении американского присутствия в Польше "пустой болтовней".
Глава Бюро национальной безопасности (BBN) генерал Дариуш Луковский, со своей стороны, отметил, что работа аэродрома Ясёнка не будет ограничена. При этом генерал признал, что в последнее время американцы руководствуются в своих действиях экономическими мотивами. Войска США были размещены в Ясёнке в начале 2022 года. Этот военный аэродром стал важнейшим узлом для доставки в Украину оружия, предоставляемого ей Западом. Именно через Ясёнку проходило 95% военной помощи для подвергшейся нападению страны.
Польские СМИ бьют тревогу
Между тем польские СМИ не разделяют оптимистические оценки происходящего, которые высказывают представители властей. "Это плохой знак", - написал Бартош Велинский в Gazeta Wyborcza 9 апреля. "На корпоративном сленге "оптимизация" означает сокращение расходов. В Америке власть захватили люди, которые хотят превратить государство в корпорацию. Они используют топор вместо скальпеля", - указал Велинский. И посетовал, что американская политика устрашения России сильно пострадала.
"Трамп разрушает мягкую и жесткую силу Соединенных Штатов. Это плохая новость для Киева и хорошая - для Москвы, потому что Кремль уже знает, что новый президент США - смутьян, а не ответственный государственный деятель", - пишет Богдан Чработа в Rzeczpospolita.
Экс-глава МИД Польши: Путин высоко оценит этот жест США
"Это нехорошая информация. Решение США преждевременно. Им следовало бы дождаться перелома в войне в Украине. Это ослабление Запада по отношению к России. На мой взгляд, это было сделано специально", - заявил в эфире телеканала TVN24 бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, комментируя 9 апреля анонсированный вывод американских военных из Ясёнки. По его выражению, это решение следует рассматривать как "сигнал об изменении политики США". "Владимир Путин, безусловно, высоко оценит этот жест. (...) Таким образом, подтвердилось наметившееся сотрудничество между Россией и США", - добавил Чапутович.
В преддверии президентских выборов в Польше, которые пройдут 18 мая, вопрос о нахождении в стране американских войск оказался в центре политических дебатов. "Мы должны бить тревогу", - призвал бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий из национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), находящейся сейчас в оппозиции. По его словам, президент США Трамп сомневается по поводу отношений с правительством Туска, что "является очень плохой новостью для Польши".
"Я разочарован тем, что польское правительство не противодействует этому. Заявления о том, что вывод войск был запланирован, - это просто попытка сохранить лицо, - убежден Моравецкий. - Президент Дуда построил хорошие отношения с Америкой. К сожалению, правительство Туска не продолжило эту политику. Последствия этого видны уже сегодня".
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