Военные США уходят из-под Жешува: серьезный удар для Польши?

Польские СМИ бьют тревогу

Между тем польские СМИ не разделяют оптимистические оценки происходящего, которые высказывают представители властей. "Это плохой знак", - написал Бартош Велинский в Gazeta Wyborcza 9 апреля. "На корпоративном сленге "оптимизация" означает сокращение расходов. В Америке власть захватили люди, которые хотят превратить государство в корпорацию. Они используют топор вместо скальпеля", - указал Велинский. И посетовал, что американская политика устрашения России сильно пострадала.

Польский военный аэродром Ясёнка защищают системы ПВО Patriot Фото: DW: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

"Трамп разрушает мягкую и жесткую силу Соединенных Штатов. Это плохая новость для Киева и хорошая - для Москвы, потому что Кремль уже знает, что новый президент США - смутьян, а не ответственный государственный деятель", - пишет Богдан Чработа в Rzeczpospolita.

Экс-глава МИД Польши: Путин высоко оценит этот жест США

"Это нехорошая информация. Решение США преждевременно. Им следовало бы дождаться перелома в войне в Украине. Это ослабление Запада по отношению к России. На мой взгляд, это было сделано специально", - заявил в эфире телеканала TVN24 бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, комментируя 9 апреля анонсированный вывод американских военных из Ясёнки. По его выражению, это решение следует рассматривать как "сигнал об изменении политики США". "Владимир Путин, безусловно, высоко оценит этот жест. (...) Таким образом, подтвердилось наметившееся сотрудничество между Россией и США", - добавил Чапутович.

В преддверии президентских выборов в Польше, которые пройдут 18 мая, вопрос о нахождении в стране американских войск оказался в центре политических дебатов. "Мы должны бить тревогу", - призвал бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий из национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), находящейся сейчас в оппозиции. По его словам, президент США Трамп сомневается по поводу отношений с правительством Туска, что "является очень плохой новостью для Польши".

"Я разочарован тем, что польское правительство не противодействует этому. Заявления о том, что вывод войск был запланирован, - это просто попытка сохранить лицо, - убежден Моравецкий. - Президент Дуда построил хорошие отношения с Америкой. К сожалению, правительство Туска не продолжило эту политику. Последствия этого видны уже сегодня".