В Харькове снесли памятник Георгию Жукову

По сообщениям некоторых СМИ, памятник снесли бойцы батальона "Азов".

"Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - рассказала глава администрации Немышлянского района Харькова Татьяна Топчий.

Monument to Soviet commander Georgy Zhukov was dismantled in #Kharkiv



The monument was dismantled by the military. The press service of the Kharkiv City Council, which has long and consistently opposed the dismantling of the monument, has not yet given any comments. pic.twitter.com/qVfHl1f9vu — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2022

В свою очередь, следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове.

Дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следственный комитет пытается установить все обстоятельства произошедшего и список лиц, участвовавших в сносе памятника.