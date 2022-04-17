Вс, 17.04.2022
Даже если Путин умрет, целое поколение выросло, у которого руки в крови. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист
Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист

В Харькове снесли памятник Георгию Жукову

Снос памятника Георгию Жукову ФОТО: Фото с видео

В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. В соцсетях появилась видеозапись демонтажа статуи, сообщает Русская служба BBC.

По сообщениям некоторых СМИ, памятник снесли бойцы батальона "Азов".

"Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - рассказала глава администрации Немышлянского района Харькова Татьяна Топчий.

В свою очередь, следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове.

Дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следственный комитет пытается установить все обстоятельства произошедшего и список лиц, участвовавших в сносе памятника.

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