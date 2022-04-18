После затопления крейсера "Москва" командующего ВМС Украины повысили в звании

"И все знают, за какую блестящую операцию! Настоящий наш казак на воде!" Об этом Страхова сообщила в социальной сети Facebook.

Напомним, 14 апреля власти Украины заявили, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота. По словам советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича, на корабле также начался пожар. Позже в Минобороны РФ сообщили, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Представители властей Украины утверждают, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает. Украинская пограничная служба утверждала, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.