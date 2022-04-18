В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка, его жена и дочь
В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь, сообщает "Медуза" cо ссылкой на ТАСС.
В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь, сообщает "Медуза" cо ссылкой на ТАСС.
У всех погибших обнаружены огнестрельные ранения.
Родственники вызвали полицию после того, как не смогли связаться с семьей, пишет DW.
Дверь была закрыта изнутри, следов взлома и пребывания в доме других людей лиц следствие не обнаружило, поэтому склоняется к тому, что причиной убийства стал бытовой конфликт.
На место убийства выехали руководитель Главного следственного управления СК по Москве
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!