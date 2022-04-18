Пн, 18.04.2022
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папа Римский Франциск, глава римско-католической церкви

В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка, его жена и дочь

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь, сообщает "Медуза" cо ссылкой на ТАСС.

У всех погибших обнаружены огнестрельные ранения.

"По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил собой", - заявил источник в правоохранительных органах. 

Родственники вызвали полицию после того, как не смогли связаться с семьей, пишет DW.

Дверь была закрыта изнутри, следов взлома и пребывания в доме других людей лиц следствие не обнаружило, поэтому склоняется к тому, что причиной убийства стал бытовой конфликт.

На место убийства выехали руководитель Главного следственного управления СК по Москве

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