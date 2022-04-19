Хакеры Anonymous обещают слить данные из базы банка для российских олигархов

Клиентами банка ПСКБ (Петербургский Социальный Коммерческий Банк) являются российские олигархи.

Ранее хакеры Anonymous взломали еще одну базу данных в РФ и обнародовали данные о 120 000 российских военнослужащих, отправленных воевать в Украину.

Anonymous также взломали сайт Центробанка России и обнародовали информацию оттуда объемом 28 гигабайт. Позже хакеры группы выложили в сеть 15 гигабайт данных благотворительной организации Русской православной церкви.

Anonymous также слили базу данных Nestle, поскольку эта компания продолжала работать в России, несмотря на войну в Украине.