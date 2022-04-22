Volga Vintage - ярко и по-хулигански

Volga Vintage - бренд, который перевернул представления о моде, придав одежде из секонд-хенда блеск высокой моды и сделав ее товаром люкс. Блогер, стилист и основатель Volga Vintage Сергей Хатанзейский - модный хулиган, который создает культуру винтажной моды и придает вещам дополнительный смысл.
Дом художников на набережной 11 Ноября - декоративная, грубая штукатурка, не отражающая свет. Выдающийся образец советской модернистской архитектуры, построенный по решению 1955 года об устранении излишеств в архитектуре. На пятом этаже - "ближе к небу" - находится офис Volga Vintage, из которого открывается панорама Риги "на миллион".
Volga расширяет реальность, балансируя между стилем модного подиумного лоска и улиц "райончиков", между розовыми сентиментами и наглыми украшениями, трениками продавцов спирта Royal из 90-х и сатиновым костюмом цвета национального флага, который подошел бы гардеробу первой леди.
Сергей Хантазейский - модный межгалактический путешественник в привлекающей внимание спортивной куртке и широких джинсах с вышитыми сверкающими крыльями на карманах. Volga Vintage - модный хулиган, который игнорирует правила - не рисует, не кроит и не шьет, но при этом головокружительно творческий.
Бренд занимается "охотой" за дорогой изысканной винтажной одеждой, придает вещам новый смысл и продает ее на онлайн-платформах.
И, стоит добавить, успешно: в течение нескольких лет круг клиентов Volga Vintage охватил весь богатый западный мир. "Жемчужины" и "бриллианты" планеты Vintage продаются в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне. Позже Сергей расскажет, что в Соединенных Штатах нет города, в который бы они не отправили что-то из своей одежды. В Австралии много клиентов. С другой стороны, в Латвии "смелых мало", хотя и с каждым годом их становится больше.
Все началось в средней школе Юглы, где Сергей учился и каждый день приходил туда в новой суперстильной одежде, а его одноклассники весь сезон носили одни брюки. Идти в "хумпалы" [секонд-хенд Humana. - Прим. ред.] в то время было стыдно, но Сергей пошел и оделся за 50 центов как суперзвезда. В университете однокурсники недоумевали: "Откуда ты это взял?". Сначала Сергей начал продавать содержимое своего шкафа, пока его страсть не переросла и не превратилась в стиль жизни и бизнес-проект.
Volga не просто продает винтажную одежду, но и ориентируется на моду рубежа тысячелетий. Привет, старые-добрые нулевые!
Королевы и музы Volga - Пэрис Хилтон и Бритни Спирс.
Volga Vintage знаменует собой изменение системы координат во всем, что она делает. Сергей говорит, что в его коллекции нет разделения на женскую и мужскую одежду. Все могут носить всё - правильная мода не в моде. Стройный андрогинный парень в изысканной женской блузке, дама с женственными формами в свободном костюме... Идеально!
Бренд также является зачинателем в презентациях своих коллекций на Рижской неделе моды, вызывая бурю в модном мире и явно получая критику со стороны гуру моды старшего поколения. В конце концов, Volga - это палка в колеса быстрой моды, новая эра с идеологией осознанного потребления, которой сейчас поклоняется новое поколение.
Однако одежда Volga Vintage стоит недешево - Сергей переворачивает мое представление о секонд-хенде как о возможности сэкономить, - так как у нее есть добавленная стоимость, которую можно кратко охарактеризовать так: искусство, философия, экология, принадлежность к интеллектуалам, презирающим вульгарное потребительство.
Cладкие двухтысячные
Три комнаты, полные одежды. Я отсюда могла бы не выходить месяц! Однако это не физический магазин, поскольку одеждой Volga Vintage торгует только в виртуальной среде, и это, по моему мнению, минус, поскольку я убеждена, что одежду нужно примерять. Сергей подчеркивает, что Volga Vintage - бренд для всех, это он подтверждает и на модных показах, к которым привлекает нестандартных моделей - людей с индивидуальностью, непохожих на типичные андрогенные тени на модных показах. Однако очевидно, что одежду Volga Vintage выбирают молодые, стильные любители жизни, а не правильные и избирательные, не допускающие в своем жизненном выборе ничего выше плинтуса.
Мода 2000-х мне кажется относительно недавней, чтобы быть полноценным винтажем, но Сергей утверждает, что рубеж тысячелетий - самый актуальный тренд, который нравится молодежи. Пытаюсь вспомнить: брюки-клеш с заниженной талией, из которых выглядывают стринги, голая линия живота, туфли на платформе, рубашка XS.
Когда во время ковида в большом зале Дома художников Volga Vintage организовала свою программу, коллекция получила огромный отклик. "Мы не позиционируем себя как дизайнеры, но говорим, что занимаемся vintage fashion, а образы делаем из своей коллекции", - рассказывает Сергей. Можно сказать, что идея Volga Vintage созрела одновременно с необходимостью изменения потребительской культуры. Несколько лет назад винтажная культура еще не вошла в оборот, потому что на переднем плане экологических проблем были изменения климата, связанные с промышленными выбросами, пластиковыми отходами и т. д. Эксперты говорили о разрушительном воздействии текстильных отходов на планету, пока общество поддавалось обманчивому соблазну "быстрой моды".
"Когда мы начали показывать винтажную культуру - то, что можно одеваться стильно вместо того, чтобы идти в массмаркет, где создают нереальное количество одежды, и покупать б/у одежду и спасать мир - об этом не так много говорили".
Точкой опоры была идея достичь того, чтобы люди не боялись ходить в секонд-хенд, показать, что это круто, интересно, умно.
Скажу, что это действительно культура, которую по чуть-чуть нужно вливать в общество, придерживающееся старого послевоенного стереотипа бедных обществ о том, что хорошая одежда и новая одежда - только что сошла с конвейера. Если старшее поколение труднее убедить, то молодежь, как губка, впитывает в себя прогрессивные идеи и внедряет их в свою повседневную жизнь.
Охота на винтажные жемчужины
"Здесь нет фигни, только хорошее качество, крупные бренды, - говорит Сергей. - Я много путешествую, и в каждой поездке есть и закупки". В своих винтажных открытиях он ходит по складам, секонд-хендам и рынкам. Во время пандемии он отправлялся на базы секонд-хенда в Эстонии и Литве. "Хожу везде, включая лавку "хумпалы" в Пурчике. Сокровища повсюду - остается только искать.
Я радуюсь джинсам, на штанинах которых дерево с ветками и листьями, а темные шелковые мужские рубашки напоминают торговцев спиртом Royal на Центральном рынке. Ух ты! Черные рубашки с драконами - они пришли к нам из 2000-х.
Я такие нашел в секонде-хенде, и когда выложил в Интернет, их сразу же скупили.
Пошел на базар, показал рубашку и спрашиваю: "У вас такие есть?". Нет, такие больше не в моде.
Когда был на Канарских островах, нашел их в туристической лавке. Купил каких 50, всего несколько осталось", - рассказал Сергей о закулисье создания коллекции.
Volga Vintage - джинсовый рай, и это круто, так как деним - один из врагов планеты - на его производство тратятся огромные ресурсы: чтобы создать одну пару, необходимо около 7000 литров воды, три килограмма пестицидов и химических веществ, как и около 13 квадратных метров земли, на которой можно выращивать хлопок. В свою очередь, чтобы джинса выглядела так, будто ее носили 20 лет, производители используют грязь и камни. Но мы выкидываем старые джинсы и бежим покупать искусственно выцветшие и дырявые.
Сергей заметил, что по сравнению с тем, что можно купить в магазинах фаст-фэшн за несколько десятков евро, винтажные джинсы качественнее и долговечнее - практически вечные. Классические костюмы, жакеты, футболки с принтами, начиная с популярной группы, заканчивая котятами. Длинная линия с классическим черным. Черная одежда только выглядит минималистично, на самом деле черный и зеленый цвета - самые недружественные к природе, потому что для того, чтобы их получить, используется больше всего химикатов.
Очаровательные в своей нелепости спортивные костюмы, которые созданы из пластика на основе волокон, получаемых из нефтепродуктов. Чем больше ты покупаешь такую новую одежду, тем больший след остается на окружающей среде.
"Какие раньше были дизайнеры, как красиво шили, сколько разных материалов использовали", - выделяет Сергей миниатюрное вечернее платье в стиле рейв.
Далее следует потрясающее зеленое мини-платье, которое too much для латвийской публики, но вписывается в культуру европейских молодежных вечеринок.
"Кажется, если платье блестящее, то в нем - только на юбилей. Но это не так! Ты живешь каждый день и носишь то, что сегодня захочешь", - говорит Сергей. Да, нужна смелость, чтобы блистать среди серых, грустных людей.
Сергей обрадовал: во время пандемии место худи заняли джемперы. "Лето 2022!" Сергей открывает ящик с разноцветными купальниками. Фу, использованные, снимаю, но Сергей говорит, что они востребованы. Материал, который волнует стилиста, - шелк. "Когда надеваешь летом шелковую рубашку, не чувствуешь, что на тебе что-то - так удобно, воздушно, суперски!"
Новый проект Volga Vintage - Sestra Vintage пока "в пеленках". "Она будет как старшая сестра Volga - умнее, увереннее в себе, менее экспериментаторская и выработавшая свой собственный стиль". Соответственно, немного классичнее, спокойнее и дороже. Платье, в котором можно спокойно наслаждаться Procecco на берегу озера, замшевая куртка из темного художественного мира, которая ловит на себе взгляды.
Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!