Volga Vintage - ярко и по-хулигански

"Когда мы начали показывать винтажную культуру - то, что можно одеваться стильно вместо того, чтобы идти в массмаркет, где создают нереальное количество одежды, и покупать б/у одежду и спасать мир - об этом не так много говорили".

Точкой опоры была идея достичь того, чтобы люди не боялись ходить в секонд-хенд, показать, что это круто, интересно, умно.

Скажу, что это действительно культура, которую по чуть-чуть нужно вливать в общество, придерживающееся старого послевоенного стереотипа бедных обществ о том, что хорошая одежда и новая одежда - только что сошла с конвейера. Если старшее поколение труднее убедить, то молодежь, как губка, впитывает в себя прогрессивные идеи и внедряет их в свою повседневную жизнь.

Охота на винтажные жемчужины

"Здесь нет фигни, только хорошее качество, крупные бренды, - говорит Сергей. - Я много путешествую, и в каждой поездке есть и закупки". В своих винтажных открытиях он ходит по складам, секонд-хендам и рынкам. Во время пандемии он отправлялся на базы секонд-хенда в Эстонии и Литве. "Хожу везде, включая лавку "хумпалы" в Пурчике. Сокровища повсюду - остается только искать.

Я радуюсь джинсам, на штанинах которых дерево с ветками и листьями, а темные шелковые мужские рубашки напоминают торговцев спиртом Royal на Центральном рынке. Ух ты! Черные рубашки с драконами - они пришли к нам из 2000-х.

Я такие нашел в секонде-хенде, и когда выложил в Интернет, их сразу же скупили.

Пошел на базар, показал рубашку и спрашиваю: "У вас такие есть?". Нет, такие больше не в моде.

Когда был на Канарских островах, нашел их в туристической лавке. Купил каких 50, всего несколько осталось", - рассказал Сергей о закулисье создания коллекции.

Volga Vintage - джинсовый рай, и это круто, так как деним - один из врагов планеты - на его производство тратятся огромные ресурсы: чтобы создать одну пару, необходимо около 7000 литров воды, три килограмма пестицидов и химических веществ, как и около 13 квадратных метров земли, на которой можно выращивать хлопок. В свою очередь, чтобы джинса выглядела так, будто ее носили 20 лет, производители используют грязь и камни. Но мы выкидываем старые джинсы и бежим покупать искусственно выцветшие и дырявые.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сергей заметил, что по сравнению с тем, что можно купить в магазинах фаст-фэшн за несколько десятков евро, винтажные джинсы качественнее и долговечнее - практически вечные. Классические костюмы, жакеты, футболки с принтами, начиная с популярной группы, заканчивая котятами. Длинная линия с классическим черным. Черная одежда только выглядит минималистично, на самом деле черный и зеленый цвета - самые недружественные к природе, потому что для того, чтобы их получить, используется больше всего химикатов.

Очаровательные в своей нелепости спортивные костюмы, которые созданы из пластика на основе волокон, получаемых из нефтепродуктов. Чем больше ты покупаешь такую новую одежду, тем больший след остается на окружающей среде.

"Какие раньше были дизайнеры, как красиво шили, сколько разных материалов использовали", - выделяет Сергей миниатюрное вечернее платье в стиле рейв.

Далее следует потрясающее зеленое мини-платье, которое too much для латвийской публики, но вписывается в культуру европейских молодежных вечеринок.

"Кажется, если платье блестящее, то в нем - только на юбилей. Но это не так! Ты живешь каждый день и носишь то, что сегодня захочешь", - говорит Сергей. Да, нужна смелость, чтобы блистать среди серых, грустных людей.

Сергей обрадовал: во время пандемии место худи заняли джемперы. "Лето 2022!" Сергей открывает ящик с разноцветными купальниками. Фу, использованные, снимаю, но Сергей говорит, что они востребованы. Материал, который волнует стилиста, - шелк. "Когда надеваешь летом шелковую рубашку, не чувствуешь, что на тебе что-то - так удобно, воздушно, суперски!"

Новый проект Volga Vintage - Sestra Vintage пока "в пеленках". "Она будет как старшая сестра Volga - умнее, увереннее в себе, менее экспериментаторская и выработавшая свой собственный стиль". Соответственно, немного классичнее, спокойнее и дороже. Платье, в котором можно спокойно наслаждаться Procecco на берегу озера, замшевая куртка из темного художественного мира, которая ловит на себе взгляды.

LVAF ФОТО: logo

Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды