KNAB возбудил несколько процессов по заявлениям Мичеревскиса

В KNAB LETA пояснили, что ведомство провело проверку, в ходе которой оценило законность и достоверность пожертвований и членских взносов, полученных партией LA.

KNAB обнаружил несоответствия в финансировании партии требованиям Закона о финансировании политических организаций - партия финансировалась через несколько третьих лиц за счет пожертвований и средств частных лиц, которые не были получены в предыдущем календарном году.

KNAB сообщает, что указанный закон позволяет жертвовать финансовые средства, а также уплачивать членские и вступительные взносы партиям только из собственного дохода, полученного лицом в предыдущем календарном году. Данным нормативным актом также запрещается финансирование партий через третьих лиц.

В ходе проверки KNAB возбудил два дела об административных правонарушениях за несоблюдение порядка финансирования политических партий и 13 административных дел о возврате незаконно полученных средств в государственный бюджет.

Более подробную информацию о количестве фигурантов и принятых решениях KNAB не раскрывает, но указывает, что пожертвования, полученные партией незаконным путем, должны быть возвращены в госбюджет. По имеющейся у KNAB информации, LA обжаловала решения, принятые бюро, в суде.

Принимая во внимание, что в ходе проверки не подтвердилось, что политическая партия могла незаконно финансироваться в крупных размерах, т. е. что лицо могло передать более 25 000 евро другим лицам для пожертвований, KNAB оценил деятельность лиц в соответствии с административным процессом.

Как сообщалось, тогдашний депутат Рижской думы, а ныне парламентарий Мичеревскис осенью 2020 года утверждал, что деньги, пожертвованные LA, изначально поступали от спонсоров, после чего распределялись между членами для внесения пожертвований.

Мичеревскис также утверждал, что часть денег находилась у члена правления LA Эдгара Яунупса, а "другие", включая его самого, - так не делали.

В конце 2020 года программа Латвийского телевидения De Facto сообщила, что фактические лидеры LA Юрис Пуце и Яунупс неоднократно передавали бывшему члену партии Мичеревскису тысячи евро на пожертвования партии. Об этом De Facto заявил сам Мичеревскис. Пуце такие выплаты отрицал.

Мичеревскис также объявил о своем решении выйти из LA.