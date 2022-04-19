Сергей Шнуров стал новым голосом телеканала ТНТ

Теперь голосом Сергея Шнурова зазвучат джинглы, сериалы и главные премьеры канала.

Ранее музыкант записал песню специально к выходу нового комедийного хита ТНТ "Семья" - трек о семье, которая "собралась у телека в гостиной". Это музыкальное видео стало уже вторым для Сергея Шнурова, а до этого он сделал анонс реалити-шоу "Звёзды в Африке".

Телеканал ТНТ уже провел опрос, чтобы выяснить, к каким проектам Шнурову нужно записать песню - чаще всего зрители просили сделать новое музыкальное сопровождение для шоу "Импровизация".

Ранее голос Сергея Шнурова зазвучал в эфире ТНТ 14 марта. Его песня "Спер Гуд" стала одной из основных тем к сериалу "Исправление и наказание" с Анной Михалковой, рассказывающего о семье олигарха, которая внезапно осталась без денег, привилегий и отправилась на перевоспитание к своей дальней родственнице – замначальника колонии-поселения Алене Неверовой, проповедующей сказкотерапию и исправление добром.