Повредил стенд в цветах украинского флага: полиция разыскивает мужчину

В связи с происшествием 5 апреля в Госполиции было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 185 Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. За такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, временного лишения свободы, надзора с испытательным сроком, общественных работ либо штрафа.

ФОТО: Госполиция

Полиция призывает всех, кто видел или имеет какую-либо информацию о личности или местонахождении мужчины на фотографии, позвонить по телефонам 670 859 29, 670 863 28, 670 863 30 или 110 или обращаться в полицейский участок в Риге на ул. Гоголя, 7а.

Государственная полиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.