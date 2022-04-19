Вместе с крейсером "Москва" могла затонуть бесценная христианская реликвия
Вместе с российским крейсером "Москва", возможно, затонула бесценная христианская реликвия, пишет Vice.
Вместе с российским крейсером "Москва", возможно, затонула бесценная христианская реликвия, пишет Vice.
Сейчас крейсер "Москва" находится в на дне Черного моря. Допускается, что на борту находилась бесценная христианская реликвия - маленький кусочек дерева, который, по мнению части христиан, является частью креста, к которому был прибит Иисус Христос.
Крейсер "Москва" был частью Черноморского флота РФ и являлся одним из крупнейших кораблей во всем флоте. По информации украинской стороны, по крейсеру попали две ракеты "Нептун", в результате чего он затонул.
Так или иначе, "Москва" сейчас находится в морских пучинах, возможно, вместе с реликвией. Агентство ТАСС в 2020 году сообщало, что
"Ранее эта реликвия принадлежала католической церкви, но ее приобрели анонимные меценаты, и их воля была направить реликвию Черноморскому флоту, - сказал тогда представитель РПЦ Сепргей Халюта. - На крейсере "Москва" есть капелла, где проходят богослужения".
Использование таких реликвий началось в средние века, когда христианские церкви начали их рекламировать, чтобы привлечь членов общины и паломников в конкретные религиозные места.
Впрочем, действительно ли кусочек креста затонул вместе с кораблем, не известно. Экипаж эвакуировался до его затопления. Возможно, что кто-то осознавал ценность реликвии и не позволил ей затонуть вместе с крейсером.
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