Пентагон: Украина получила истребители и запчасти для самолетов

Однако в Пентагоне отказались указать количество этих самолетов и их происхождение.

Вооруженные силы Украины "имеют больше истребителей, чем две недели назад", заявил журналистам представитель Пенагона Джон Кирби.

"Я просто хотел бы сказать, не прибегая к тому, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", – заявил Кирби.

Он не уточнил тип самолетов, поставленных украинской армии, которая неделями просила боевые самолеты: "Другие страны, имеющие самолеты этого типа, смогли помочь Украине получить еще больше самолетов", - сказал Керби.

Он подчеркнул, что США, которые не хотели, чтобы Москва считалась стороной вооруженного конфликта, помогали поставлять запчасти, но "не перевозили целые самолеты".

Киев обратился к западным партнерам с просьбой поставить ему истребители МиГ-29, на которых украинские летчики уже умеют летать и которые есть в некоторых странах Восточной Европы.

Переброска таких самолетов из Польши обсуждалась в начале марта, но тогда США отвергли этот план, опасаясь, что Россия усмотрит в этом прямое участие НАТО в вооруженном конфликте.

Также стало известно, что Норвегия отдала Украине 100 "Мистралей".

"Мистраль" - это небольшая зенитная ракета ближнего боя, с потолком до шести километров и радиусом действия до семи километров. Она может запускаться с переносного комплекса или с комплекса, установленного, например, на бронемашине или на вертолете, сообщает Русская служба BBC.