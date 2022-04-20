Новые поправки к закону могут позволить Латвии построить АЭС

Также было поддержано введение нормы, обязывающей системного оператора обеспечить необходимую инфраструктуру для подключения АЭС к сети системного оператора.

Депутат Карлис Шадурскис на заседании комиссии выразил поддержку этой идее и призвал Латвию начать работу по строительству АЭС, указав на то, что ядерная энергия при правильном использовании и устранении рисков безопасности является "зеленой".

Депутат отметил, что решения в контексте атомной энергии иногда принимаются истерично, например, Германия в свое время увеличила свою зависимость от российского природного газа после аварии на станции Фукусима в Японии.

Депутат Кришьянис Фелдманс также поддержал предложение, отметив, что было бы интересно услышать мнение экспертов по данному вопросу, где, в какие сроки и за сколько Латвия могла бы построить АЭС.

При этом он упомянул, что необходимо начать работу с общественностью, чтобы разъяснять людям, что речь идет об АЭС новой технологии, а не о тех атомных реакторах, которые когда-то были в СССР.

Представители комиссии также поддержали предложение депутата Мариса Можвилло, согласно которому Кабинету министров будет поручено оценить соответствие нормативных актов и условий эксплуатации АЭС в Латвии и подать в Сейм до 30 сентября 2022 года доклад о целесообразности строительства АЭС. При проведении оценки правительству необходимо учитывать геополитическую ситуацию, а также стоимость и доступность энергоресурсов.