Борданс отправился в Украину

Командировка Борданса продлится до 22 апреля, свидетельствует опубликованная в Latvijas Vēstnesis информация. В свою очередь, Витенбургс подчеркнул, что министр вернется в Латвию только 25 апреля.

Более подробные комментарии о запланированных визитах Борданса в Украину представитель министра не дал.

В отсутствие Борданса и.о. министра юстиции назначен министр сообщения Талис Линкайтс.

Борданc в Киеве встретился с министром юстиции Украины Денисом Малюськой, свидетельствует информация, опубликованная Министерством юстиции Украины на платформе Facebook.

Малюська поблагодарил Борданса за поддержку Украины и усиление санкционного режима против России.