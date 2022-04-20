Ср, 20.04.2022
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Олег Тиньков, российский бизнесмен

Борданс отправился в Украину

Министр юстиции Янис Борданс. ФОТО: facebook/publicitātes

Министр юстиции Янис Борданс отправился в командировку в Украину, сообщил агентству LETA пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс.

Командировка Борданса продлится до 22 апреля, свидетельствует опубликованная в Latvijas Vēstnesis информация. В свою очередь, Витенбургс подчеркнул, что министр вернется в Латвию только 25 апреля.

Более подробные комментарии о запланированных визитах Борданса в Украину представитель министра не дал.

В отсутствие Борданса и.о. министра юстиции назначен министр сообщения Талис Линкайтс.

Борданc в Киеве встретился с министром юстиции Украины Денисом Малюськой, свидетельствует информация, опубликованная Министерством юстиции Украины на платформе Facebook.

Малюська поблагодарил Борданса за поддержку Украины и усиление санкционного режима против России.

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