Чт, 21.04.2022
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Ксения Собчак

Российский экс-депутат сообщил, что Google заблокировал почту Госдумы. Он все перепутал

ФОТО: PK Studio/Shutterstuck

Американский технологический гигант Google заблокировал электронную почту Госдумы России, сообщил в среду, 20 апреля, бывший депутат Госдумы и пропагандист Сергей Марков. Выяснилось, что на самом деле это не так.

"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности восстановления данных. Будьте осторожны, сохраняйте личную информацию на других ресурсах. Коллеги, кому нужен мой новый email, напишите лично, я поделюсь им", - написал он в Facebook.

В комментариях к сообщению Маркова люди, в том числе и другие российские пропагандисты, выразили удивление в связи с тем, что Госдума использовала американский сервис электронной почты.

Марков уточнил, что эта почта была с 2009 года, когда "все было хорошо". Социальная сеть Facebook была официально блокирована в России 4 марта.

Позднее выяснилось, что Марков, которые не является депутатом Госдумы, имел в виду свою личную почту, которую он зарегистрировал по адресу duma.gov@gmail.com.

Полторы недели назад портал YouTube блокировал канал Госдумы РФ "Дума ТВ". Роскомнадзор незамедлительно отреагировал на это, потребовав у Google незамедлительно вернуть доступ к этому каналу и объяснить причину блокировки.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев сообщил, что его коллеги рассмотрят оставшиеся возможности получения Google прибыли и найдут прием для их ограничения.

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