Молдова не жалеет, что приняла украинских беженцев; в Украине русский язык не запрещен

ФОТО: RE:CHECK

Re:Check сфокусировался на основных утверждениях:

"Молдова пожалела о предоставлении убежища украинским беженцам".

Никаких доказательств этому не представлено. На самом деле Молдова является одной из стран, которая приняла наибольшее количество украинцев и не переставала этого делать. Уже в первую неделю войны президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна примет столько беженцев, сколько потребуется, и что "их трагедия - это и наша трагедия". По данным ООН, к середине апреля в Молдову прибыло более 420 000 украинских беженцев. В начале апреля Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что большинство из них отправляются дальше в другие страны, а в Молдове осталось менее 100 000 украинцев. Поскольку там проживает 2,6 миллиона человек, это примерно 3,7% населения.

"Часть особо невоспитанных гостей хозяйничают не только на квартирах, но и у памятников, в привычной для себя манере. Замалевали монумент, посвященный Великой Отечественной, желто-голубым".

В сюжете "Россия 24" показан мемориал Второй мировой войны - танк на постаменте, окрашенный в цвета украинского флага. Новостные сайты сообщают, что он находится в Хынчештском районе Молдовы. Однако, как отметил Анатолий Шалару, молдавский политик и бывший министр обороны, постамент был разрисован не украинцами, а молодежью Партии национального единства, которую он представляет.

Якобы выдвинутое украинскими беженцами требование, чтобы в Молдове с ними разговаривали только на украинском языке, в сюжете объясняется ненавистью, которая якобы направлена против русского языка в Украине. В качестве доказательства приводится цитата из статьи на одном из российских пропагандистских сайтов. Она гласит:

"Печатные СМИ [в Украине] должны быть только на украинском, а за обслуживание в общепите на русском языке станут штрафовать".

В этом году в Украине действительно вступил в силу принятый три года назад закон об украинском языке как государственном. Но в нем не говорится, что печатные издания должны выходить только на украинском. Закон гласит, что "печатные средства массовой информации могут издаваться на других, чем государственный, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке."

Неправда также и о предприятиях общественного питания. Закон гласит, что в сфере услуг "по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон." Таким образом, продавцы и другой обслуживающий персонал могут разговаривать с клиентами на русском языке, если так хотят обе стороны. Необходимо отметить, что 29% украинцев дома разговаривают на русском языке.