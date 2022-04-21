Чт, 21.04.2022
Отозвалось более 50 человек, которые согласились предоставить свои показания, информацию и материалы. Процесс начат Юрис Стуканс, генеральный прокурор Латвии
Юрис Стуканс, генеральный прокурор Латвии

Молдова не жалеет, что приняла украинских беженцев; в Украине русский язык не запрещен

ФОТО: RE:CHECK

На интернет-платформах набирают популярность очерняющие Украину видеоролики. В одном из них рассказывается, что Молдова якобы уже пожалела о приеме беженцев из-за их неподобающего поведения. Это неправда. Утверждения, сделанные в видеоролике относительно ограничения русского языка в Украине, также являются ложными.

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

Данным видеороликом на Facebook поделились более полутысячи человек, а на TikTok - более 20 тысяч. Это видео показывает, как создается и распространяется дезинформация, чтобы охватить как можно большую аудиторию. Оно основано на сюжете, опубликованном 3 марта российским государственным телеканалом Россия 24. Этот сюжет, в свою очередь, был создан из множества недостоверных источников, включая видеоролики на TikTok, в которых якобы молдаване рассказывают об украинских беженцах. Беженцы якобы требуют, чтобы в соседней стране с ними разговаривали только на украинском языке, дерутся, воруют, отказываются платить в кафе после того, как поели. Ни один из рассказчиков не упоминает никаких доказательств, конкретных мест или людей. Re:Check ранее уже писал о подобных видео, которые содержат одни и те же анонимные сообщения (здесь).

Пользователь TikTok со столь же анонимным ником Banzayfilm переопубликовал этот сюжет, добавив к нему еще несколько ложных утверждений. Таким образом тиражируются одни и те же анонимные истории, ложно или бездоказательно обвиняющие украинцев в различных правонарушениях: сначала на TikTok, затем на российском телевидении, которое имеет большую аудиторию как в телевизионном формате, так и на интернет-платформах, затем снова на TikTok. Данным видео там поделились более 20 000 человек. Оно также было переопубликовано на Facebook, где им поделились более 500 человек.

ФОТО: RE:CHECK

Re:Check сфокусировался на основных утверждениях:

"Молдова пожалела о предоставлении убежища украинским беженцам".

Никаких доказательств этому не представлено. На самом деле Молдова является одной из стран, которая приняла наибольшее количество украинцев и не переставала этого делать. Уже в первую неделю войны президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна примет столько беженцев, сколько потребуется, и что "их трагедия - это и наша трагедия". По данным ООН, к середине апреля в Молдову прибыло более 420 000 украинских беженцев. В начале апреля Министерство внутренних дел Молдовы сообщило, что большинство из них отправляются дальше в другие страны, а в Молдове осталось менее 100 000 украинцев. Поскольку там проживает 2,6 миллиона человек, это примерно 3,7% населения.

"Часть особо невоспитанных гостей хозяйничают не только на квартирах, но и у памятников, в привычной для себя манере. Замалевали монумент, посвященный Великой Отечественной, желто-голубым".

В сюжете "Россия 24" показан мемориал Второй мировой войны - танк на постаменте, окрашенный в цвета украинского флага. Новостные сайты сообщают, что он находится в Хынчештском районе Молдовы. Однако, как отметил Анатолий Шалару, молдавский политик и бывший министр обороны, постамент был разрисован не украинцами, а молодежью Партии национального единства, которую он представляет.

Якобы выдвинутое украинскими беженцами требование, чтобы в Молдове с ними разговаривали только на украинском языке, в сюжете объясняется ненавистью, которая якобы направлена против русского языка в Украине. В качестве доказательства приводится цитата из статьи на одном из российских пропагандистских сайтов. Она гласит:

"Печатные СМИ [в Украине] должны быть только на украинском, а за обслуживание в общепите на русском языке станут штрафовать".

В этом году в Украине действительно вступил в силу принятый три года назад закон об украинском языке как государственном. Но в нем не говорится, что печатные издания должны выходить только на украинском. Закон гласит, что "печатные средства массовой информации могут издаваться на других, чем государственный, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке."

Неправда также и о предприятиях общественного питания. Закон гласит, что в сфере услуг "по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон." Таким образом, продавцы и другой обслуживающий персонал могут разговаривать с клиентами на русском языке, если так хотят обе стороны. Необходимо отметить, что 29% украинцев дома разговаривают на русском языке.

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