Видео ⟩ Интервью с Надей Дорофеевой: "Это не фейк. Меня уже тошнит от слова "фейк"

Бывшая участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева приехала в Латвию с благотворительным концертом "Добрый вечер! Мы с Украиной". Кроме Нади, на нем выступят такие известные украинские артисты, как Monatik, Алина Паш, Сергей Бабкин, Jerry Heil, комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец и другие.

О первом дне Надя вспоминает в беседе с RUS TVNET в мельчайших подробностях. Уже 23 февраля ей стали звонить друзья и говорить о том, что ночью что-то будет. Надя Дорофеева до последнего не верила в вероятность начала войны. На 24 февраля у нее был запланирован подъем в 6 утра, съемка, корпоратив: