Украина попросила Латвию помочь с экспертами-криминалистами

По его словам, есть много доказательств военных преступлений.

"Доказательства будут собраны, их уже огромное количество. Возбуждено более 10 тысяч уголовных дел, упомянуты 10 тысяч фактов военных преступлений", - сказал Борданс.

По его словам, украинская сторона видит необходимость создания специального военного трибунала, подобного тому, что был в Нюрнберге, когда многие страны создали военный трибунал, и удалось добиться международно признанного результата.

"Украинцы попросили нас помочь с экспертами-криминалистами, которые могли бы приехать на место и сделать все возможное, чтобы зафиксировать преступления здесь, на земле. В самой Украине есть эксперты, но помощь нужна по десяткам тысяч преступлений", - пояснил министр.

Борданс добавил, что Франция уже прислала команду экспертов и очень помогла украинцам.

В то же время в Латвии многое можно сделать на месте, например, проверить улики, анализы ДНК.

"Такие лаборатории есть и у украинцев, поэтому очень важно, чтобы люди могли находиться тут, на местах", - сказал Борданс.

"История преподносит разные сюрпризы, и, может быть, если Россия будет разгромлена в этой войне, мы сможем добраться и до людей, совершивших военные преступления. Сейчас для Латвии важно понять, что нужно отказаться совершенно от всего, что связано с Россией, как энергетически, так и информационно", - подчеркнул министр.