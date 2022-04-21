Чтобы Украина получила танки, Германия планирует трехсторонний обмен оружием
Правительство Германии готовит трехсторонний обмен оружием, который позволит Украине получить более тяжелое вооружение, сообщает DPA со ссылкой на несколько источников.
Правительство Германии готовит трехсторонний обмен оружием, который позволит Украине получить более тяжелое вооружение, сообщает DPA со ссылкой на несколько источников.
Обмен оружием является частью ответа канцлера Германии Олафа Шольца на критику отказа Германии поставлять тяжелое вооружение Украине.
Германия занимает пятое место в мире по экспорту оружия, но традиционно воздерживается от поставок оружия в зоны конфликтов. Хотя Германия сейчас поставляет украинцам оружие и боеприпасы, она еще не поставила ни танки, ни самолеты.
Источники сообщают, что в запланированном Германией обмене оружием участвует Словения. Страна отправит в Украину большое количество танков Т-72 в обмен на получение из Германии военных машин Marder и Fox.
Танки Т-72, разработанные еще в советское время, уже стоят на вооружении украинской армии.
DPA сообщило, что Словения хочет получить от Германии еще более современную технику в обмен на Т-72, в том числе танки Leopard 2 и бронеавтомобили Boxer и Puma, которыми немецкая армия заменяет Marder.
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