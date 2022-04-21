Чтобы Украина получила танки, Германия планирует трехсторонний обмен оружием

Обмен оружием является частью ответа канцлера Германии Олафа Шольца на критику отказа Германии поставлять тяжелое вооружение Украине.

Германия занимает пятое место в мире по экспорту оружия, но традиционно воздерживается от поставок оружия в зоны конфликтов. Хотя Германия сейчас поставляет украинцам оружие и боеприпасы, она еще не поставила ни танки, ни самолеты.

Источники сообщают, что в запланированном Германией обмене оружием участвует Словения. Страна отправит в Украину большое количество танков Т-72 в обмен на получение из Германии военных машин Marder и Fox.

Танки Т-72, ​​разработанные еще в советское время, уже стоят на вооружении украинской армии.

DPA сообщило, что Словения хочет получить от Германии еще более современную технику в обмен на Т-72, ​​в том числе танки Leopard 2 и бронеавтомобили Boxer и Puma, которыми немецкая армия заменяет Marder.