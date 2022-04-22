В суд передано еще одно дело о шпионаже в пользу России
Прокуратура передала суду уголовное дело, в котором к уголовной ответственности привлекается мужчина за незаконный сбор сведений и их передачу в разведку России по ее поручению.
Прокуратура передала суду уголовное дело, в котором к уголовной ответственности привлекается мужчина за незаконный сбор сведений и их передачу в разведку России по ее поручению.
Согласно решению о передаче уголовного дела в суд обвиняемый в течение длительного времени сотрудничал с военной разведкой иностранного государства, предоставляя ему сведения, проинформировала прокуратура. Обвиняемый незаконно собирал сведения военного характера и сведения об объектах инфраструктуры, которые он передал в распоряжение иностранного разведывательного агентства.
Таким образом, обвиняемый создал угрозу интересам безопасности Латвии, в том числе внутренней безопасности и обороне государства.
За это нарушение мужчине может грозить тюремный срок до 10 лет.
Дело передано в суд Видземского предместья Риги.
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