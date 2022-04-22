Пт, 22.04.2022
У дома госпожи Жданок новые ворота. Бдительность соседей - она такая. Прекрасный выбор цветов! Артус Кайминьш о перекрашенном заборе у дома Татьяны Джанок
Артус Кайминьш о перекрашенном заборе у дома Татьяны Джанок

В суд передано еще одно дело о шпионаже в пользу России

ФОТО: Shutterstock

Прокуратура передала суду уголовное дело, в котором к уголовной ответственности привлекается мужчина за незаконный сбор сведений и их передачу в разведку России по ее поручению.

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд обвиняемый в течение длительного времени сотрудничал с военной разведкой иностранного государства, предоставляя ему сведения, проинформировала прокуратура. Обвиняемый незаконно собирал сведения военного характера и сведения об объектах инфраструктуры, которые он передал в распоряжение иностранного разведывательного агентства.

Таким образом, обвиняемый создал угрозу интересам безопасности Латвии, в том числе внутренней безопасности и обороне государства.

За это нарушение мужчине может грозить тюремный срок до 10 лет.

Дело передано в суд Видземского предместья Риги.

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