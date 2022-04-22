Соловьев: после Украины Россия нападет на страны НАТО

"Я считаю, что специальная военная операция входит в новую стадию. Украинцев уже не хватает", - сказал Соловьев.
В клипе Соловьев указывает, что НАТО поставляет оружие России.
"Мы сейчас увидим не только втягивание оружия НАТО, но и его оператор", - предупреждает он.
"Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится, граждан стран НАТО. Поэтому, когда вся эта операция закончится, НАТО надо будет себя спросить: а нам есть, чем защищаться?", - добавил Соловьев.
Напомним, ранее мы уже разбирали одну из передач Владимира Соловьева на предмет достоверности.
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