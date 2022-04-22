Соловьев: после Украины Россия нападет на страны НАТО

"Я считаю, что специальная военная операция входит в новую стадию. Украинцев уже не хватает", - сказал Соловьев.

В клипе Соловьев указывает, что НАТО поставляет оружие России.

"Мы сейчас увидим не только втягивание оружия НАТО, но и его оператор", - предупреждает он.

Meanwhile on Russian state TV: host Vladimir Solovyov threatens Europe and all NATO countries, asking whether they will have enough weapons and people to defend themselves once Russia's "special operation" in Ukraine comes to an end. Solovyov adds: "There will be no mercy." pic.twitter.com/fCN3vfZy4N — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 20, 2022

"Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится, граждан стран НАТО. Поэтому, когда вся эта операция закончится, НАТО надо будет себя спросить: а нам есть, чем защищаться?", - добавил Соловьев.

Напомним, ранее мы уже разбирали одну из передач Владимира Соловьева на предмет достоверности.