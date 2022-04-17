Владимир Соловьев в окружении тем, которые он обсуждает: война в Украине; президент Украины Владимир Зеленский, "кум Путина" Виктор Медведчук.

Владимир Соловьев в окружении тем, которые он обсуждает: война в Украине; президент Украины Владимир Зеленский, "кум Путина" Виктор Медведчук. ФОТО: TVNET kolāža

Продолжаем серию статей проверки различных российских интернет-СМИ. Сегодня наш гость - Владимир Соловьев и его площадка "Соловьев LIVE".

Вступление

О том, что такое мнения и факты, в чем между ними разница и как это относится к нашей теме, я уже рассказывал в прошлой статье. Если не читали, прочитайте - это будет важно и здесь.

Но и сегодня я вам расскажу о важном термине, который нам пригодится. Речь пойдет о "чайнике Рассела".

Суть проста. В научном мире давно принято, что произносящий какое-либо утверждение ученый должен сам доказать правдивость этого утверждения. В качестве примера этому британский ученый Бертран Рассел и предложил аналогию с чайником.

Если кто-то говорит, что вокруг Земли вращается маленький фарфоровый чайник, а кто-то другой говорит, что это ложь, то первый не может сказать: "А ты докажи, что его там нет!". Потому что доказать это невозможно.

"Его не видно с Земли" - просто чайник очень маленький.

"Даже в телескопы не видно" - вы не туда смотрите.

"Радары и спутники ничего не поймали" - а чайник просто покрыт специальным суперотражающим покрытием.

И так можно до бесконечности.

Поэтому в научном мире принято, что если ученый не смог предоставить доказательства существования такого чайника, то будет считаться, что чайника не существует.

В журналистике фактов правила игры схожие. Если Михалков или Соловьев утверждает, что в Украине полно нацистов и русофобов, то будьте добры предоставить доказательства. И не просто отдельные примеры неприятных личностей и высказываний (такие есть везде, это ничего не доказывает), а именно систематической русофобии, поддерживаемой на государственном уровне.

Если таких доказательств нет, будем считать, что никакой русофобии и не было.

А теперь приступим непосредственно к Соловьеву.

Краткая справка

Владимир Соловьев - один из самых известных российских пропагандистов. Журналистикой он занялся в конце 90-х, работал в различных СМИ, включая радио "Серебряный дождь" и телеканалы ОРТ, НТВ и "Россия-1".

Если вначале Соловьев придерживался достаточно либеральных взглядов (вот как он, например, реагирует на смену руководства НТВ в 2001 году), то позже он стал более консервативен, а также стал весьма открыто поддерживать президента России Владимира Путина.

Смена всех его взглядов могла бы стать темой отдельной статьи. Достаточно сказать, что еще в ноябре 2013 года он был уверен, что Крым должен оставаться украинским, а после аннексии стал ее ярым сторонником.

Относительно именно "Соловьев LIVE". YouTube-канал с таким названием был запущен 11 марта 2020 года, там чаще всего выходили прямые эфиры с самим Соловьевым в главной роли, а также рубрики других обозревателей. 8 марта 2022 года канал был удален с YouTube, но видео все еще можно посмотреть на других платформах, включая "Вконтакте" и Telegram.

На момент закрытия на YouTube-канале "Соловьев LIVE" было больше 1,5 млн подписчиков. Это сопоставимо с такими каналами, как: Дмитрий Гордон (2 млн подписчиков), Александр Невзоров (1,8 млн подписчиков), BBC News - Русская служба (1,6 млн подписчиков) и "БесогонTV" (1,2 млн подписчиков).

13 апреля | Полный контакт | Соловьев Live

Как и в случае с Михалковым, здесь я взял самый актуальный на момент написания статьи выпуск. Разумеется, до выхода статьи появятся и более новые видео, но фактчекинг (если им заниматься как следует) занимает время.

У этого видео в отличие от "БесогонTV" нет одного четкого посыла - это, скорее, обзор самых актуальных новостей на момент съемки. YouTube-канал Соловьева, как я и написал раньше, закрыт, так что таймкоды я буду указывать по этому видео из "Вконтакте".

Также сразу скажу, что подробно разбирать четырехчасовое видео я не буду. Если 50 минут Михалкова без особых деталей превратились в почти 20 тысяч знаков, боюсь представить размеры подробного разбора видео Соловьева.

Поэтому я выберу лишь самые яркие моменты. Но, поверьте, видео я посмотрел целиком. И эти 4 часа жизни мне никто уже не вернет...

Краматорск

Начинает Соловьев, разумеется, с новостей про Краматорск. Уже на 3:20 он упоминает новость BBC News - информация о том, что ракета, попавшая в Краматорск, была с кассетной боеголовкой, "похожа на правду". И сразу обвиняет их в том, что они не указывают, что ракета была украинской.

Не указывают они этого, разумеется, потому, что до сих пор нет доказательств - чьей именно стороной была выпущена ракета. И в конце своего расследования BBC пишет:

"Тактические ракетные комплексы "Точка-У" есть на вооружении как России, так и Украины. Киев и западные разведки утверждают, что российская сторона применяла их в Донбассе еще с начала конфликта на востоке Украины и продолжает применять в нынешней войне. Москва эти утверждения последовательно отвергает".

То есть Русская служба BBC показывает обе стороны конфликта. Как и должны делать объективные журналисты, а не пропагандисты.

Потом Соловьев упоминает серийный номер "Точки-У", который якобы указывает на принадлежность ракеты к украинским войскам. Но и на это появились контраргументы, например, здесь.

Но, разумеется, этот сайт проукраинский. Поэтому сойдемся на том, что пока нет достаточно очевидных доказательств причастности той или иной стороны к трагедии в Краматорске. Поэтому Русская служба BBC разумно и не встает на какую-либо из сторон.

Зеленский и отказ Штайнмайеру

Здесь в основном эмоции. Спорить с этим сложно, каждый имеет право чувствовать то, что чувствует. Но Соловьев совершает ошибку, похожую на то, что делал Михалков. Показав несколько твитов жителей Германии (на 7:20) с общим посланием "надеемся, что наша страна перестанет помогать Украине", Соловьев сразу делает утверждает, что это общее настроение немцев. Хотя, как мы уже говорили, частные примеры не могут быть доказательствами.

Задержание Медведчука

Соловьев показывает фотографию Медведчука и утверждает, что его избивали украинские военные. Не будем уже сильно лезть в детали и говорить, что определить по фотографии, синяк это или просто странный свет, со 100-процентной точностью нельзя.

Владимир Соловьев утверждает, что Виктора Медведчука избивали украинские военные, основываясь именно на этой фотографии ФОТО: Кадр из "Соловьев LIVE"

Но утверждать, как именно Медведчук получил этот синяк - нельзя. Он мог упасть, его могли ударить при задержании, а могли и избивать. На данный момент нет даже свидетельств самого Медведчука - это все домыслы Соловьева.

Через какое-то время к теме Медведчука возвращаются, впрочем, это делает не сам Соловьев, а его коллега Роман Голованов. Который с 29:37 по 33:33 просто показывает видео журналиста Анатолия Шария, где тот рассуждает о задержании Медведчука. И если во второй половине Шарий честно говорит, что высказывает свое мнение и свою версию, то в первой половине он использует фразы вроде "такое впечатление" и "некоторые люди", не предоставляя никаких доказательств своих слов. В общем, все, сказанное про Медведчука - это версии Шария и Соловьева, а не факты.

Сдача тысячи украинских военных

На 17:39 Соловьев показывает скриншот с официального аккаунта ВСУ в Facebook и обвиняет их в том, что они врут своему народу и молчат про более чем 1000 плененных украинских солдат, демонстрируя в качестве доказательства такого плена видео из Telegram-канала военного журналиста Александра Сладкова.

И, надо отдать должное Соловьеву, ВСУ действительно не говорят об этом событии. Чуть дальше я расскажу, почему украинская сторона опровергает это заявление, но даже это опровержение на странице ВСУ в Facebook найти нельзя. Так что тут с Соловьевым можно согласиться - не говорят.

Но касательно самой сдачи 1000 военнопленных - есть вопросы.

В своем Telegram-канале Сладков выложил видео с серией фотографий взятых в плен военных. Самая массовая из них эта.

Якобы сотни взятых в плен украинских солдат ФОТО: Telegram-канал "Сладков+"

С одной стороны, конца "очереди" не видно. С другой - Сладков не предложил других, более весомых доказательств того, что пленено именно более 1000 человек, а не, скажем, 100.

Американский Институт по изучению войны выложил у себя анализ, в котором информация о задержании более тысячи солдат называется "сомнительной". Согласно их анализу, на видео - около 30 задержанных солдат, а остальная 36-я отдельная бригада морской пехоты прорвалась на соединение с полком "Азов".

Об этом же сообщил, например, и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. На 3:44:50 Соловьев, кстати, читает текст Арестовича о воссоединении 36-й бригады и полка "Азов", но не считает, что это опровергает сказанное раньше.

Еще раз скажу, что это не значит, что правду говорит обязательно Арестович, а Сладков обязательно врет. Но это по крайней мере показывает недостаточное количество информации, чтобы с уверенностью заявить о том, что 1000 украинских солдат попали в плен.

На 1:11:47 Сладков говорит, что в ролике, который идет на фоне разговора, видны еще 267 человек, сдавшихся в плане (они не входят в ту тысячу, которые якобы сдались до этого). Количество предлагаем оценить самим (согласен, по фото оценить сложно, для этого и указан таймкод).

Якобы 267 сдавшихся украинских солдат ФОТО: Кадр из "Соловьев LIVE"

Джо Байден

На 35:53 Соловьев говорит о том, что даже голубь возмутился словам Байдена о Путине и накакал на президента США. Тут фейк сразу на двух уровнях.

Во-первых, официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что это не голубиный помет, а кукуруза.

Такой же вывод сделали и западные фактчекеры (вот у кого-то работа интересная, конечно). В детали уходить не буду, желающих прошу пройти сюда.

Ну и во-вторых, во время своей речи (по крайней мере того отрезка, что смог найти я) Байден не упоминает ни Путина, ни Россию, ни войну в Украине.

Но это так, цитируя Соловьева, "фантики". Дальше он и его соведущий, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, переходят к обсуждению того, что Байден назвал происходящее в Украине геноцидом. Возмущенный Соловьев говорит (на 43:25): "То есть он не признал геноцид армян в Османской империи, а здесь он легко использует слово "геноцид"? Вот только как раз Байден (в отличие от своего предшественника Дональда Трампа) геноцид армян признал.

Химическое оружие

На 46:06 Соловьев говорит, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что "нет никаких доказательств применения Россией химического оружия". На самом деле Кирби сказал не это.

Полный текст его пресс-конференции можно прочитать здесь, вопрос про химическое оружие задает Барбара Старр (Barbara Starr - используя Ctrl+F можно найти полный ответ Кирби, он слишком длинный, чтобы приводить его здесь).

Так вот Кирби сказал, что пока подтвердить применение Россией химического оружия нельзя, но они мониторят эту ситуацию и их это беспокоит, потому что Россия применяла химическое оружие в других войнах. Согласитесь, это совсем другие акценты.

А дальше Соловьев говорит, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия применяет химическое оружие в Украине. А Блинкен как раз такого не говорил. Он сказал практически то же самое, что и Кирби: "Мы не находимся в позиции, чтобы подтверждать что-либо. Как и, я думаю, украинцы". Он, конечно, добавил, что у США есть информация, что Россия может применять "слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые вызывают более сильные симптомы", но это не прямые обвинения.

Сирия

Дальше Соловьев и Богданов много и с удовольствием говорят о США, там в основном просто личные мнения. Но одну мелочь я выделю. Богданов на 54:40 говорит, что беседовал с одним экспертом (разумеется, анонимным), который много что интересного якобы рассказал Богданову, но зацепила меня мысль на 55:26 про то, что США долго воевали с ИГИЛ в Сирии, а "вы [Россия] пришли и решили вопрос".

Не очень понятно, какой именно вопрос решила Россия, так как гражданская война в Сирии продолжается. И не очень понятно, почему именно Россия этот вопрос решила, так как главу ИГИЛ, например, убили американские войска.

Третья мировая война

В разговоре с белорусским политологом Вадимом Гигиным Соловьев высказывает мнение, что Третья мировая война неизбежна (на 1:48:00). Гигин согласен, но отмечает, что ему хотелось бы, чтобы эта война началась "на день, на два, на три позже" - возможно, в этом, считает Гигин, и состоит "священная миссия России".

Соловьев говорит "конечно", но почти сразу же противоречит сам себе и заявляет: "Если драка неизбежна, то надо бить первым", что в контексте мировой войны собственно и значит начать войну "на день, на два, на три раньше".

И то, и другое, в общем-то, мнение, которое у каждого человека может быть своим. Я просто отмечают тот момент, когда Соловьев противоречит сам себе.

Наркотики и бог Украины

На 2:32:50 уже упомянутый выше Голованов показывает часть репортажа Russia Today, где российский солдат утверждает, что у украинских военных при досмотре находят пакетики с белым порошком.

Сам этот факт опровергнуть невозможно, это классический "чайник Рассела". Привлекло мое внимание другое. После этого ролика Голованов говорит: "Тут несколько слоев. Первый - это наркотический. А второй - это религиозный экстаз, обращение в язычество, обряд инициации, вплоть до призывов к человеческим жертвоприношениям. Это же и было прописано в том самом ролике, где девочка из Львова приносит русского солдата в жертву какому-то богу Украины".

Тут давайте разбираться. Во-первых, ролик, о котором идет речь - это, скажем так, социальная реклама. Оригинальное видео уже удалено с YouTube, но есть перезаливы. Например, этот. Предупреждаю, в видео есть насилие, смотрите осторожно!

Единственный украинский источник, говорящий об этом, заявляет, что ролик снят силами "энтузиастов из Львова". То есть это не призыв на государственном уровне.

Но дело даже и не в этом, а в том, что на основании одного ролика и непроверенного факта о том, что некоторые украинские военные употребляют наркотики, Голованов сразу перепрыгивает к "обращению в язычество". Что, конечно, не самый логичный и напрямую следующий вывод.

Но обсуждение "бога Украины" продолжается. На 2:42:42 политолог Дмитрий Евстафьев, говоря уже с Соловьевым, заявляет, что раз богу Украины приносятся человеческие жертвы, то это не может быть бог трех монотеистических религий, а обязательно дьявол. А значит, и в Украине Россия "воюет против дьявола и сатанизма".

Отставив в сторону патетику заявления, еще раз проговорим. Во-первых, отдельный ролик отдельных энтузиастов - не равен политике государства. В России тоже много что снимают и говорят.

Во-вторых, человеческие жертвоприношения есть не только в сатанизме, а, например, во многих языческих религиях. Поэтому непонятно, почему Евстафьев уверен, что Россия воюет против дьявола, а не против римского Марса, скандинавского Одина или славянского Свентонита.

Борьба с нацизмом

Если вы думали, что историческими параллелями блещет только Михалков, то это не так. Очередной собеседник Соловьева политолог Александр Сосновский заявил (на 3:12:55) следующее: "Ну кто в Европе, кроме Советского Союза, боролся с фашистами? Сербы. Сербы и югославы. И им этого не забыли".

Смею напомнить Сосновскому, что СССР и Югославия бороться с нацистской коалицией начали только в 1941 году. До этого два года с Гитлером сражались Великобритания, Франция, Польша, Чехословакия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания.

Так что утверждение Сосновского, что европейские страны отомстили Югославии за борьбу против нацизма 30 лет назад, а теперь мстят России, мягко говоря, основано на неверных предпосылках.

Чуть позже Сосновский обвиняет министра иностранных дел Франции Жоржа Бонне (с 10 апреля 1938 г. по 13 сентября 1939 г.) в сотрудничестве с нацистами и дружбе с Риббентропом. Возник вопрос: если действия правительства Франции в конце 30-х означают, что они и сейчас пособники нацизма, то что пакт Молотова - Риббентропа означает для современной России?

Дальше Сосновский рассказывает о том, что Прескотт Буш (отец Джорджа Буша-старшего, дед Джорджа Буша-младшего) зарабатывал деньги на Освенциме. Что именно это должно доказывать о современной американской элите - неясно. Об этом же я писал и в прошлой статье.

Кстати, любопытно, что об этом же говорит и Соловьев, напоминая о военном прошлом Джорджа Буша-старшего (он был летчиком на Тихом океане). Плюсик Владимиру Рудольфовичу.

Вывод

Стоит отметить, что в сравнении с Михалковым Соловьев более профессионален. Совсем лживых и неверных фактов у него намного меньше (особенно учитывая, что ролик Соловьева почти в пять раз длиннее видео Михалкова).

Наиболее часто у Соловьева встречаются именно упомянутые мною "чайники Рассела". Я их не так часто упоминал, но все догадки о том, как и когда был захвачен Медведчук; утверждения о том, что европейскими СМИ управляют американцы; заявления о планах США относительно Европы и Украины... Все это вещи, которые нельзя опровергнуть, а доказательств ни Соловьев, ни его спикеры не приводят..

Проблема в том, что очень редко Соловьев или его гости упоминают, что это их мнение (хотя иногда все-таки оговариваются, чего тот же Михалков не сделал). А жанр программы "Соловьев LIVE" - не интервью. Поэтому зачастую такие "чайники" звучат как факты, хотя это в лучшем случае предположения.

И, разумеется, это все еще пропагандистская программа, где представлена только одна точка зрения и она доводится до радикального уровня: в Украине нацизм и сатанизм, и только россияне способны привнести мир. Доказательств этим утверждениям не приводится.