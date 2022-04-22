Бывший мэр Даугавпилса Эйгимс приговорен к трем годам лишения свободы

Суд приговорил Эйгимса к реальному лишению свободы на три года, денежному штрафу, частичной конфискации имущества, лишению права занимать государственные должности и должности в муниципальных учреждениях и на предприятиях, а также к пробационному надзору.

В свою очередь обвиняемый по этому делу Янис Спругс за обещание взятки после ее требования приговорен к лишению свободы на срок один год и четыре месяца, выяснило агентство LETA.

В свою очередь с предприятия, в пользу которого была сделана взятка, с целью принудительного влияния взысканы 25 тысяч евро.

Решение суда не вступило в силу, его можно оспорить в апелляционном порядке в Рижском окружном судом.

Напомним, ранее Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) сообщало, что в результате объявленного Даугавпилсской городской думой конкурса был заключен договор с представляемым предпринимателем предприятием. В 2018 году должностное лицо потребовало взятку в размере не мерее 10 000 евро за поддержку упомянутого предприятия.

Сам Эйгимс ранее заявлял, что обвинения он отвергает, и связывал это с политикой.

У него есть разрешение на ношение и хранение оружия и связанных с ним принадлежностей, о чем KNAB проинформирован.

Напомним, этот уголовный процесс связан с конкурсом на перестройку образовательного учреждения, победителем которого было признано предприятие Modus būve. Общая сумма договора о перестройке образовательного учреждения по улице Парадес, 7, составила 2 730 347, включая PVN. Modus būve была избрана победителем в конкурсе из четырех претендентов.