В Огрском крае демонтируют несколько памятников советской оккупации

В частности, ликвидировать планируется памятное место в честь дипломатического курьера Народного комиссариата иностранных дел СССР Теодора Нетте, находящееся у железнодорожной станции Икшкиле в городе Икшкиле, по улице Парбрауктувес, 4.

Также предусмотрено демонтировать памятный камень у спортивной площадки Томесской основной школы в волости Томес Огрского края, который был размещен там в честь советской армии, в частности, разведгруппа "Байкал" действовала в этой округе в 1944 году.

Ликвидировать планируется и памятный камень, установленный в волости Мадлиенас Огрского края в сквере между Домом культуры Мадлиены и Мадлиенской евангелическо-лютеранской церковью, на котором вырезаны слова: "26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков". На территории, где находится памятный камень, захоронений солдат нет.

Самоуправление в списке подлежащих демонтажу памятников упоминает и установленный в Мадлиенской волости в поле недалеко за Мадлиенской старой школой памятник жертвам террора тоталитарного режима. Первоначально на памятнике под барельефом с изображением скорченного от боли человека была табличка "Жертвам фашизма". Информации о захоронениях в этих местах нет.

Ликвидировать планируется и находящийся в волости Лауберес Огрского края памятник в честь солдат советской армии. Этот памятник находится на территории Лауберской школы, между автодорогой Лаубере - Кродзиниеки и зданием школы. Он был установлен в 1970 году и посвящен солдатам советской армии, которые 9 октября 1944 года заняли Лаубере. Это не место захоронения солдат, отмечают в самоуправлении.

В сообщении на сайте думы указано, что после Второй мировой войны в Латвии были установлены памятники в честь советских воинов как "освободителей" от фашизма, прославляющие решающую роль Советского Союза и его вооруженных сил в войне, а также для укрепления коммунистической идеологии в оккупированных странах.

Такие памятники были установлены в нескольких местах на нынешней территории Огрского края. Часть из них была демонтирована после восстановления независимости Латвии, однако несколько памятников или памятных табличек по-прежнему находятся в жилых местах Огрского края.