Певица Оля Полякова: "Когда мы зайдем в Мариуполь, Буча и Ирпень покажутся нам красочными картинками"

Полякова рассказала российской журналистке о том, что происходит в Украине:

"Об этом все говорили, но в это никто не верил... Это абсолютно абсурдная ситуация, что в ХХІ веке мы можем получить настоящую войну. С бомбами, с градами, минами, с оторванными руками, ногами, с убитыми детьми. Их уже около 200, а мы еще не знаем, что творится в Мариуполе [...] Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, мы в какой-то момент приняли решение уехать, потому что у меня двое детей... Понятно, что мы не знали, насколько это затянется. Я проснулась в пять утра от взрывов, не поняла, что это было. Где-то в семь утра ко мне пришла няня с моими детьми и сказала: "Оля, вставайте, началась война".

Полякова объяснила, что последней каплей в принятии решения стала смерть 16-летней подруги ее, которую расстреляли во время эвакуации из Ирпеня. На дорогу из Киева на запад Украины они с семьей потратили 39 часов:

"Когда ты сидишь в подвале, ты все же чувствуешь себя в безопасности. Хотя, как показывает Ирпень и Буча, и в подвале было опасно… Очень страшно было уехать просто потому, что когда ты в машине, ты вообще не защищен. Непонятно, что с тобой может произойти".

По словам Поляковой до начала войны никто не верил, что такое событие вообще может произойти. По себя Оля заметила, что у нее все хорошо - она жива и в безопасности, но в Украину до сих пор летят российские ракеты и происходят зверства.

"Думаю, когда мы зайдем в Мариуполь, Буча и Ирпень покажутся нам красочными картинками. Это не фейк, это настоящая война, которая затронула каждого украинца", - цитирует Олю "Униан".

Оля Полякова призналась, что сама наполовину русская. У нее русская фамилия. До войны в ее репертуаре не было ни одной украинской песни.

"Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион на западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык притесняли. Я совершенно яркий пример: наполовину россиянка, с российской фамилией, которая пела на русском языке, имела невероятно большую армию украинских фанатов, которые меня любят, которые меня знают, собирают мои стадионы", - подчеркнула она.

Полякова отметила, что люди и 40-миллионная Украина, сейчас находятся в абсолютном недоумении, что будет завтра.

"11 миллионов уже уехали за границу. Кстати, они почему-то не едут в Россию. Они едут в Европу, убегают от войны. И все они в подвешенном состоянии. Вы спрашиваете, буду ли я петь я на русском. А я вообще не знаю, буду ли петь я, будет ли нужна кому-то музыка, нужна ли будет моя профессия", – подытожила она.

Видео: интервью с Олей Поляковой