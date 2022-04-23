После конгресса объединение "Для развития/За!" не развалилось

Конгресс партии был созван после предложения 113 членов партии ликвидировать объединение партий до выборов в 14-й Сейм. Параллельно с этим были поданы еще два предложения. Дидзис Дубовскис предложил принять решение о будущем объединения после выборов. В свою очередь, Даце Блуке предложила оценивать участие партии в объединении после каждых выборов.

Наименьшее количество голосов получило предложение о ликвидации объединения, в свою очередь, поддержку получили идея оценки участия после каждых выборов, который в ходе конгресса был усовершенствован, была разработана резолюция.

В дебатах Эдгар Екабсонс выразил мнение, что не надо предвыборную кампанию партии передавать в управление "Развитию Латвии", а укреплять идентичность "Движения "За!".

Руководитель Юрмальского отделения Паулис Дальбергс указал на риск, что в ходе времени "Движение "За!" сольется с "Развитию Латвии". В последние два месяца из партии вышли 40 членов, а после конгресса из партии уйдет и еще несколько человек. Дальбергс признал, что у фактических лидеров "Развитию Латвии" Юриса Пуце и Эдгара Яаунупса есть большие пробивные способности. В представлении Дальбергса у "Движения "За!" насильственные отношения с "Развитию Латвии".