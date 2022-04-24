СМИ: советники боятся рассказывать Путину "плохие" новости. Это и есть причина войны?

Хотя война в Украине широко освещалась в международных СМИ, сообщения о провале российской стратегии, растущих военных потерях и беспокойстве в Кремле показали, что такие истории вряд ли дойдут до Путина.

Саймон Майлс, доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка и историк советско-американских отношений говорит, что потребление Путиным средств массовой информации, вероятно, отчасти связано с сужением его круга общения. Российский президент во время своего пребывания в должности становился все более изолирован, особенно после того, как в 2020 году началась пандемия Covid-19.

"Когда он вступил в должность в начале 2000-х, у него было много разных советников с разными взглядами, - сказал Даниэль Трейсман, профессор Калифорнийского университета, изучающий российскую политику и экономику. - Теперь список сузился до нескольких друзей и советников русских националистов".

В результате Путин получает "сильно отфильтрованный" поток информации, считает Майлс, и его немногочисленные доверенные советники, опасаясь наказания, вряд ли сообщат ему "плохие" новости или неприятные истории.

Просчеты Путина могут быть результатом его медийной "диеты". Когда его войска впервые вторглись в Украину ранним утром 24 февраля, российский президент, по многим свидетельствам, ожидал быструю победу.

Он оправдывал вторжение искоренением неонацизма в Украине - стране, которую возглавляет президент-еврей, исходя из предположения, что недовольное большинство украинцев ждет, когда "дядя Владимир" освободит их страну от про-натовских лидеров, указывает профессор Южнокалифорнийского университета Роберт Инглиш, изучающий Россию, Советский Союз и Восточную Европу.

Однако эта идея оказалась заблуждением, которое Путин мог легко распознать до вторжения, считает профессор.

"Любой, кто когда-либо изучал историю и демографию Украины, понимает, что это независимая страна с очень сильным чувством идентичности и лояльности у большинства населения, а группа людей, жаждущих освобождения со стороны России", - сказал он.

"Путина ничем не оправдать. Немыслимо, чтобы российские аналитики или руководители российской военной разведки совершали сегодня такие грубые ошибки, - сказал он. - Путин мог бы сесть и потратить час на исследования, чтобы понять, что его фантазии об Украине обманчивы".

Но эксперты говорят, что деспотический режим Путина действовал как мощная "эхо-камера", а его немногочисленные доверенные советники очень боялись сообщать ему "трудные" новости.

Трейсман и Инглиш сказали, что Путин был в некотором роде даже более изолированным, чем типичный советский лидер, несмотря на наличие Интернета и более легкого доступа к международной прессе, чем в советские времена.

"Какими бы ни были его стратегические и логистические недостатки, если бы он был прав в том, что украинцы жаждали освобождения, это не имело бы большого значения",

- считает Инглиш.

"Это была его самая главная ошибка, - добавил он. - И этому нет оправдания".