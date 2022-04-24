Видео ⟩ Куличи и бомбежки. Как украинцы празднуют Пасху, несмотря на войну

Священник Украинской православной церкви и капеллан Национальной гвардии Украины Отец Юрий рассказывает. что в этом году праздник будет другим, из-за военных ограничений.

"Обычно, как мы знаем, пасхальная служба начинается в полночь, но мы не можем этого сделать, потому что в это время действует комендантский час, - рассказывает он. - С 5 утра он заканчивается и тогда уже каждый настоятель или священнослужитель прихода определяет начало богослужения".

Центр противодействия дезинформации Украины предупреждает, что на Пасху могут происходить провокации со стороны российских военных - разного рода обстрелы.

Видео: Готовка куличей в Украине

"Знаете, береженого Бог бережет (...) я прошу быть максимально осторожными: если вы что-то не клали, вы этого не берете, не поднимаете, потому что все может минироваться (...) Также мы знаем, что часто слышны сирены. Мы должны обеспечить приход и прихожан храма укрытием".

Несмотря на ограничения, украинцы все равно готовятся к празднику, но больше всего хотят подарить его тем, кто их защищает. Детальнее об этом рассказывает Сергей Михайлович, который уже второй день печет паски (куличи) для воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Больше 25-ти лет я занимаюсь хлебо-булочными изделиями, - делится он. - С 2014 года на АТО (антитеррористическая операция в Украине на территории Донбасса) отправляли очень много пасок. Сейчас, на сегодняшний день, продолжаем выпекать пасочки. Сегодня отправили 150 штук. Планируем отправить приблизительно 1200".

Видео: Готовка куличей в Украине

В приготовлении пасок, которые выпекают на производстве Сергея Михайловича в Закарпатье, есть свои секреты.

"Выпекаем по рецепту наших предков. У нас есть одна изюминка - перед тем, как начинаем выпекать паску или хлеб, читаем молитву".

Выпекают пасочки бойцам ВСУ за счет Сергея Михайловича и сотрудников его пекарни. Таким образом люди хотят поддержать воинов Украинской армии.

"Мы хотим, чтобы наши бойцы почувствовали наш праздник - Пасху. Наш воин будет сыт и тогда будет хороший дух и хорошее настроение - и тогда враг отступит. Помогаем изо всех сил".

Жители всей Украины в канун этой Пасхи больше всего хотят мира, но также не забывают благодарить всех, кто помогает украинцам на этом пути.

Пасха - это праздник, который символизирует победу жизни над смертью. И сейчас украинцы по всему миру мечтают только об одном - встретить его дома под мирным небом.