Видео ⟩ Куличи и бомбежки. Как украинцы празднуют Пасху, несмотря на войну

Священник Украинской православной церкви и капеллан Национальной гвардии Украины отец Юрий рассказывает, что в этом году праздник будет другим из-за военных ограничений.

"Обычно, как мы знаем, пасхальная служба начинается в полночь, но мы не можем этого сделать, потому что в это время действует комендантский час, - говорит он. - С 5 утра он заканчивается, и тогда уже каждый настоятель или священнослужитель прихода определяет начало богослужения".

Центр противодействия дезинформации Украины предупреждает, что на Пасху могут происходить провокации со стороны российских военных - разного рода обстрелы.

Видео: Приготовление куличей в Украине

"Знаете, береженого Бог бережет. (...) Я прошу быть максимально осторожными: если вы что-то не клали, вы этого не берете, не поднимаете, потому что все может минироваться. (...) Также мы знаем, что часто слышны сирены. Мы должны обеспечить приход и прихожан храма укрытием".

Несмотря на ограничения, украинцы все равно готовятся к празднику, но больше всего хотят подарить его тем, кто их защищает. Подробнее об этом рассказывает Сергей Михайлович, который уже второй день печет паски (куличи) для воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Больше 25 лет я занимаюсь хлебобулочными изделиями, - делится он. - С 2014 года на АТО (антитеррористическая операция в Украине на территории Донбасса) отправляли очень много пасок. Сейчас, на сегодняшний день, продолжаем выпекать пасочки. Сегодня отправили 150 штук. Планируем отправить приблизительно 1200".

Видео: Приготовление куличей в Украине

В приготовлении пасок, которые выпекают на производстве Сергея Михайловича в Закарпатье, есть свои секреты.

"Выпекаем по рецепту наших предков. У нас есть одна изюминка - перед тем, как начинаем выпекать паску или хлеб, читаем молитву".

Выпекают пасочки бойцам ВСУ за счет Сергея Михайловича и сотрудников его пекарни. Таким образом люди хотят поддержать воинов украинской армии.

"Мы хотим, чтобы наши бойцы почувствовали наш праздник - Пасху. Наш воин будет сыт, и тогда будет хороший дух и хорошее настроение - и тогда враг отступит. Помогаем изо всех сил".

Жители всей Украины в канун этой Пасхи больше всего хотят мира, но также не забывают благодарить всех, кто помогает украинцам на этом пути.

Пасха - это праздник, который символизирует победу жизни над смертью. И сейчас украинцы по всему миру мечтают только об одном - встретить его дома под мирным небом.