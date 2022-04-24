"Даже животные не так жестоки". Женщины Литвы против военных преступлений в Украине

Десятки женщин с мусорными пакетами на головах, со связанными руками и с красной краской на ногах - так женщины Литвы выражают свой протест против действий российской армии на территории Украины.

Об акции автор материала поговорила с литовской активисткой Нерингой.

- Какова идея этой кампании?

- Солидарность с женщинами Украины, - рассказывает Неринга. - Для меня очень важно организовать такую ​​демонстрацию в нашем городе, в нашей стране, чтобы рассказать всему миру, что то, что сейчас происходит в Украине - реальность, никто не заслуживает таких пыток.

- Вы не боялись, когда стояли y посольства России?

- Мы, литовцы, как нация никогда не будем бояться Россию, потому что мы из-за них слишком много страдали. Понимаете, это как будто и наша война! - уверена активистка.

В марте во время оккупации Киевской и Черниговской областей российские военные массово издевались и насиловали женщин и детей. Украинские власти сообщают, что за последние две недели более 400 человек анонимно заявили о сексуальном насилии.

Неринга: "Даже животные не так жестоки, как российские солдаты. Я уверена, что таких приказов насиловать женщин не было. Это был выбор каждого из них, этих российских солдат. Как вообще с этим жить?".

Зафиксированы случаи беременности украинских женщин от российских оккупантов. В некоторых странах аборты запрещены на законодательном уровне, и одной из целей акции было также призвать разрешить аборты в таких случаях.

"Иметь ребенка от человека, который тебя изнасиловал?! Как с этим жить и как заботиться об этом ребенке?! Если я должна была бы выбирать, я бы точно сделала аборт", - продолжает девушка.

Акция в поддержку украинских женщин - первый опыт Неринги как активистки. Но на этом девушка не собирается останавливаться.

"У нас еще много идей, и многие мы воплотим. Скоро будет следующая акция, через 2 недели, в День матери - для матерей всех погибших, а также матерей солдат" - анонсирует она.