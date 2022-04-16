Украинские беженки получат право на аборт за счет государства

В аннотации к законопроекту указано, что в настоящее время не все стационарные лечебные учреждения в Латвии предоставляют услуги по прерыванию беременности, поэтому пока получение услуг может быть затруднено.

Кроме того, Закон о сексуальном и репродуктивном здоровье предусматривает, что прерывание беременности по желанию женщины, а также в случае наступления беременности в результате изнасилования, должно быть произведено до 12-й недели беременности. Однако перед получением услуги женщине необходимо получить консультацию гинеколога или акушера, у которого часто бывают большие очереди, что может затруднить своевременное получение услуги.

Соответственно, с целью упрощения и ускорения доступа к услуге аборта для гражданских лиц Украины, подвергшихся сексуальному насилию во время войны, предусмотрено, что они смогут прерывать беременность не только в стационаре медицинского учреждения, но и в дневном стационаре.

Планируется, что и гинекологическая консультация, и манипуляция по прерыванию беременности будут предоставляться в одном месте, а также не будет распространяться на гражданское население Украины норма о том, что аборт можно производить не ранее, чем через 72 часа после выдачи приказа об аборте.

Для прерывания беременности пострадавшим от сексуального насилия во время войны украинкам не потребуется справка полиции и консилиум.