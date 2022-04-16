Сб, 16.04.2022
Действительно было тяжело все это видеть. Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины
Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины

Украинские беженки получат право на аборт за счет государства

ФОТО: Reuters/ScanPix

С учетом информации о случаях сексуального насилия в Украине, где идет война, в Латвии украинские беженки получат право на оплаченные государством аборты и связанные с ними медицинские услуги, сообщил LETA Минздрав.

В аннотации к законопроекту указано, что в настоящее время не все стационарные лечебные учреждения в Латвии предоставляют услуги по прерыванию беременности, поэтому пока получение услуг может быть затруднено.

Кроме того, Закон о сексуальном и репродуктивном здоровье предусматривает, что прерывание беременности по желанию женщины, а также в случае наступления беременности в результате изнасилования, должно быть произведено до 12-й недели беременности. Однако перед получением услуги женщине необходимо получить консультацию гинеколога или акушера, у которого часто бывают большие очереди, что может затруднить своевременное получение услуги.

Соответственно, с целью упрощения и ускорения доступа к услуге аборта для гражданских лиц Украины, подвергшихся сексуальному насилию во время войны, предусмотрено, что они смогут прерывать беременность не только в стационаре медицинского учреждения, но и в дневном стационаре.

Планируется, что и гинекологическая консультация, и манипуляция по прерыванию беременности будут предоставляться в одном месте, а также не будет распространяться на гражданское население Украины норма о том, что аборт можно производить не ранее, чем через 72 часа после выдачи приказа об аборте.

Для прерывания беременности пострадавшим от сексуального насилия во время войны украинкам не потребуется справка полиции и консилиум.

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