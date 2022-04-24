Видео ⟩ "Все - не мы! А мы чего там делаем?" Галкин о ракетном ударе по Одессе

Максим Галкин заметил, что он отключил комментарии, чтобы люди из "фабрики троллей" перестали зарабатывать на его постах.

"Я не могу не задать пару естественных вопросов. Вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения Благодатного огня, в жилой дом в Одессе летят крылатые российские ракеты. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это все бьется? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома - ни в будние дни, ни в праздники. Вы одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире, вы - официальные лица (официальные лица РФ. - Прим. ред.) - везете Благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы?" - спросил Галкин.

Также он добавил, что слышал уже не одну из версий о том, что Россия не виновата.

"Слышал объяснение, что высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что украинские ПВО сбили эти ракеты. То есть не должны работать ПВО и тогда все будет хорошо? В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче - это не мы, малазийский боинг - это не мы, в Одессу летит ракета - это мы, но не совсем мы, Мариуполь "сровняли с землей" - не мы. Все - не мы! А мы чего там делаем?" - задал риторический вопрос Галкин.

В завершение Максим пожелал всем светлого праздника Пасхи и принес соболезнования родным погибших.

Ранее Максим Галкин в очередной раз записал видеообращение. На этот раз он обратился к своим зрителям и объяснил, почему больше не выступает в России.