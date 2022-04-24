Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", - сказал министр.

"По-моему, этот человек занимается не спасением душ, а умерщвлением душ,

если попытаться найти духовный термин для обозначения того, что он делает своими заявлениями, своей поддержкой войны, всех ужасов, происходящих в Украине, на что он благословляет и физически, и словесно", - добавил министр иностранных дел Литвы.

Для введения санкций требуется поддержка всех государств-членов ЕС.

В то же время Ландсбергис подтвердил, что госучреждения участвуют в консультациях о возможном отделении Литовской православной церкви от Москвы, но подчеркнул, что государство отделилось от церкви, поэтому решение должно приниматься самой православной общиной.

Российская православная церковь является одной из опор кремлевского режима, и с самого начала вторжения России патриарх Кирилл говорил о "злых силах" в Украине, которые всегда боролись "против единства России и ее церкви". Эти заявления вызвали споры об ответственности церковного руководства за преступления, совершенные Россией, и побудили часть литовского православного духовенства выйти из состава Московской патриархии.

Литовская православная церковь является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы и принадлежит Московской патриархии.