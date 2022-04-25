Лучше выезжать заранее. На каких дорогах Латвии наблюдаются самые большие проблемы?

Как агентству LETA сообщили в Latvijas Valsts ceļi, самые масштабные ограничения движения в связи с ремонтными работами по-прежнему наблюдаются под Ригой. Час и 40 минут потребуется, что пересечь участок строительных работ на участке дороги на Эргли от Рижской окружной до Тинужи, где установлено уже восемь временных светофоров. Водителей призывают использовать альтернативный маршрут по автодороге Икчукалнс - Ропажи - Икшкиле (Р10) и Улброка - Огре (Р5).

Масштабные ограничения движения сохраняются и на Вентспилсском шоссе от Кудры до поворота на Смарде, в свою очередь в утренние и вечерние часы пробки могут образоваться на участке Елгавского шоссе от Риги до Яунолайне, где во время ремонта движение осуществляется по одной стороне проезжей части.

Водителей призывают во время планирования поездок посмотреть карту ремонтных работ Latvijas Valsts ceļi на сайте www.lvceli.lv, где отмечены все актуальные ограничения движения на государственных автодорогах.

На участке Вентспилсского шоссе (А10) от Кудры до поворота на Смарде на четырех участках движение регулируют светофоры или регулировщики. Ограничение скорости - от 50 до 70 километров в час, ограничение ширины - 3,25 метра, примерное время пересечения ремонтируемого участка - 50 минут. Чтобы объехать участок, водителей призывают использовать альтернативный маршрут по Лиепайскому шоссе и автодороге Елгава (Тушки) - Тукумс (Р98).

На участке Елгавского шоссе (А8) от Риги до Яунолайне движение по обоим направлением организовано по одной стороне проезжей части, в каждом направлении по одной полосе движения. Ограничение скорости - от 50 до 70 км/ч, необходимое для пересечения участка время - 20-45 минут.

На участке автодороги Российская граница (Гребнева) - Резекне - Даугавпилс - Литовская граница (Медуми) (А13) от Цауне до Малиены введен один реверсивный участок движения, ограничение скорости - 50 и 70 км/ч, предусмотренное время пересечения участка - 10 минут.

Кроме того, в связи с ремонтными работами различные ограничения установлены на ряде региональных автодорог.