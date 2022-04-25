Бергманис: Мы должны сделать достаточно, чтобы принять силы военных союзников

Он особо отметил, что Латвия предпринимает много шагов к укреплению своей безопасности, но эту работу следует продолжать. Политик надеется, что на предстоящем саммите НАТО будут приняты важные решения для безопасности Латвии и стран Балтии.

Бергманис напомнил, что Латвия планирует дополнительно принять военных союзников, например, Дания решила направить сюда 1000 своих военных.

"Мы должны сделать достаточно, чтобы принять силы наших союзников в Латвии. Это не так просто, потому что сейчас выросла стоимость строительства, все стало дороже. Знаю, каким испытанием оказался для нас прием сразу 1500 солдат из нескольких стран", - заявил политик.

Он также подчеркнул, что, помимо подготовки к приему дополнительных сил, ведется ряд других работ, например, в связи с усилением Земессардзе.

Как уже сообщалось, датский парламент поддержал предложение правительства направить 1000 датских военнослужащих в Латвию в ответ на вторжение России на Украину.

Предложение увеличить вклад Дании в защиту восточного фланга НАТО было принято 99 голосами против восьми.

Как отметил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, это четкий сигнал для стран Балтии о том, что Копенгаген серьезно относится к вопросу их безопасности.

Ожидается, что датский батальон будет готов присоединиться к контингенту НАТО, дислоцированному в Латвии, в начале мая.

Дания также предоставит НАТО самолет-разведчик, фрегат и мобильный радар ПВО.

Кроме того премьер-министры стран Балтии в общем заявлении призвали к размещению в каждой из стран Балтии дивизии союзников в состоянии боевой готовности.

Премьер-министры заявили в совместном заявлении, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде будет направлен на одобрение следующей стратегической концепции НАТО, а также на значительное укрепление долгосрочных решений НАТО в области сдерживания и обороны и восточного фланга НАТО.