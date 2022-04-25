США пообещали Зеленскому новый пакет военной помощи

По соображениям безопасности визит двух американских министров в Киев, состоявшийся 24 апреля, был подтвержден лишь после их выезда из Украины. Остин и Блинкен вновь выразили поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии, и сообщили, что президент США Джо Байден в ближайшие дни назначит новым послом в Киеве действующую главу дипломатической миссии США в Словакии Бриджет Бринк. Должность посла США в Украине вакантна с 2019 года.

По словам представителя Госдепа, американские дипломаты "постепенно реактивируют американское присутствие в Киеве". На фоне российского вооруженного вторжения персонал посольства США в Украине был эвакуирован в Польшу и в настоящее время работает с польской территории.

Новый пакет военной помощи Киеву

Блинкен и Остин также пообещали Украине и ее союзникам новый пакет военного финансирования на общую сумму в 713 млн долларов. Из этой суммы 322 млн долларов будут выделены Киеву, а остальное - тем 15 странам, которые поставляли Украине вооружения, с тем чтобы они могли восполнить образовавшийся дефицит в собственных арсеналах.

Агентство AP отмечает, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих: это не выделение списанного оружия из арсеналов Пентагона, а наличные средства, которые могут быть использованы для закупки тех видов вооружений, которые Украина и ее союзники считают необходимыми.