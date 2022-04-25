Таллиннский крематорий получил странное разрешение: работать можно, печь включать нельзя

После тщательного анализа департамент установил, что использование здания в качестве ритуального без использования печи крематория не приведет к чрезмерному нарушению или ущемлению прав окружающих жителей.

"Разрешение на использование действует в течение двух лет с момента выдачи. Этого срока достаточно для принятия решения о возможности предоставления бессрочного разрешения на использование", — говорится в разрешении.

Конфликт вокруг строительства крематория разгорелся в 2019 году, когда жители квартала Раку обнаружили, что рядом с их домами строится ритуальное здание, частью которого является крематорий. Проблема заключалась в том, как этот вопрос был оформлен. А именно, было публично объявлено, что условиями проектирования уточняется действующая детальная планировка участка, на котором предусмотрено строительство офисного здания.

Из официального сообщения невозможно было вычитать, что вследствие "уточнения" административное здание стало крематорием. Чтобы узнать это, нужно было бы войти в регистр планировок с помощью удостоверения личности и там переходить с одной страницы на другую, прежде чем удастся прочитать, что вместо офисного здания запланировано нечто иное.

Жители обратились в суд, и решением окружного суда разрешение на строительство крематория было аннулировано. Тем временем застройщик завершил строительство, и Департамент городского планирования начал рассмотрение заявки на получение разрешения. Вопрос о том, как можно получить разрешение на эксплуатацию здания, разрешение на строительство которого было отозвано судом, относится к области высшего юридического пилотажа. Департамент объяснил это жителям Раку в письме на пяти страницах.

Теперь у жителей Раку появился новый вопрос. "Кто будет проверять, использует ли предприятие печь крематория или нет? Умерших ведь можно держать в здании днем ​​и кремировать ночью", — сказал представитель жильцов. Он добавил, что просил продавца цветов, работающего напротив крематория, присматривать за зданием. Однако это может оказаться бесполезным, так как представитель Memoris, компании, построившей ритуальное здание, неоднократно подтверждал, что из трубы крематория никогда не будет подниматься видимый глазу дым, а будет выходить только пар.