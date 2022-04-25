В Эстонии в грузе бананов обнаружили 3,5 тонны кокаина на полмиллиарда евро

21 марта сотрудники НТД производили просвечивание рефрижераторных контейнеров в порту Мууга. В контейнере находились бананы, идущие из Эквадора, порт Посорья. В ходе проверки была выявлена аномалия в одном контейнере по сравнению с другими аналогичными, а в результате дополнительной проверки обнаружили 72 черных мешка, в которых были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета.

Экспресс-тест белого порошка дал положительную реакцию на кокаин. Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и стран Северной Европы. Его розничная стоимость была бы около полмиллиарда евро.

По словам руководителя службой по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, такое большое количество не предназначено для эстонского рынка, так как нет сообщества потребителей.

"НТД получил от финской таможни и голландской полиции информацию о возможной контрабандной торговле кокаином. Точнее, риск был замечен на судне MILAN EXPRESS, вышедшем из порта Роттердам 5 марта, которое должно было прибыть в порт Мууга после остановок в портах Саутгемптон и Котка.

Груз корабля составляли контейнеры, страна назначения большей части которых была Российская Федерация.

В рамках указанного производства НТД тесно сотрудничает с международной полицией, в том числе с голландской полицией, финской таможней и Европолом, с целью выявления преступников, причастных к этому делу", – сказал Коппельмаа.

Государственный прокурор Райго Аас отмечает, что наркотики, поступающие из Южной Америки, обычно разгружаются в крупных портах Европы. "Большая часть кокаина грузится в крупных портах в транспортные средства и развозится в более маленьких количествах по Европе. Основываясь на прошлом опыте и первоначальных процессуальных действиях, мы можем сделать вывод, что преступники не забрали наркотическое вещество в одном из этих крупных европейских портов. Такое большое количество наркотиков было точно не для внутреннего рынка Эстонии".

"Это обнаруженное наркотическое вещество показывает, насколько важную роль в нашей повседневной работе играет международное сотрудничество. Оперативный обмен информацией между правоохранительными органами разных стран обеспечивает устранение опасных наркотиков до того, как они попадут к потребителю, ведь обогащение за счет жизней и здоровья других людей ни в коем случае не может быть одобрено", – добавил Аас.

Досудебное расследование уголовного дела проводится службой по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела НТД, а производство находится в ведении Государственной прокуратуры.