ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Соловьева. Подозревают Украину. СБУ опровергает

По информации ФСБ, потенциальные нападавшие задержаны и уже дают показания.

У них обнаружены коктейли Молотова, 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика, сообщает РИА "Новости".

"Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом", отмечает издание.

С комментарием по поводу покушения в понедельник выступил и президент России Владимир Путин.

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских журналистов", - заявил он на коллегии Генпрокуратуры РФ.

По мнению ФСБ, за "террористической группой" стоят украинские спецслужбы.

Также ФСБ России заявило, что задержанные за покушение на Соловьёва готовились совершить покушение на ряд других пропагандистов - Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна. Об этом заявил один из задержанных в видеозаписи, которую распространают в Telegram каналах.

По версии Следственного комитета России шестеро задержанных по подозрению в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева намеревались взорвать его автомобиль

Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь назвали "фантазиями" утверждения, что СБУ причастна к покушению на российского журналиста Владимира Соловьева, сообщает "Медуза".

В заявлении СБУ говорится, что служба: "с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ".