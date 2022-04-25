В Киев отправятся 11 подаренных Rīgas satiksme автобусов

В 8:00 на ул. Вестиенас, 35 Рижская дума проведет мероприятие для прессы, во время которого расскажет о передаче в дар Киеву автобусов и результатах акции по сбору пожертвований "Рига-Киеву".

В мероприятии примут участие заместитель председателя Рижской думы Эдвард Смилтенс, председатель правления ООО Rīgas satiksme Джинета Иннуса, руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта и посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

Для того чтобы автобусы не отправились в путь пустыми, дума вместе с фондом Ziedot.lv призвала рижан наполнить их пожертвованиями для жителей украинской столицы, принося на пункты сбора продукты питания, хозяйственные и гигиенические товары, корм для животных.

Вместе с пожертвованиями рижан в Киев будет отправлен также подготовленный 1-й больницей груз медикаментов, перевязочных и медицинских материалов для украинских врачей.