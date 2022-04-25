Нет, украинцы в Латвии не избивают женщин и стариков

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

Единственный источник информации в статье - видео некой женщины, которая рассказывает о нескольких случаях агрессивного поведения беженцев по отношению к женщинам и старикам. При этом никаких конкретных фактов, имен и дат женщина в своем видео не предоставляет.

"Жительница Риги ввиду бездействия местных властей была вынуждена обратиться к мужчинам Латвии с просьбой дать отпор обнаглевшим украинским беженцам, нападающим на латышей, говорящих по-русски",

утверждается в статье. Рассказывается, что недавно украинцы в торговом центре якобы избили охранника, а также 70-летнего латыша. Он якобы сначала заговорил с ними на латышском, но понял, что его не понимают, и перешел на русский. Все это произошло после того, как некий пенсионер попросил украинских беженцев не кричать "Слава Украине", потому что это напугало детей. В статье также упоминается о еще одном случае, якобы произошедшем с девушкой - она гуляла с сыном и разговаривала по телефону на русском языке. Далее говорится:

"К ней подбежали, [крикнули] "Слава Украине", напшикали в лицо мальчику перцовым газом, отобрали у нее сумку, деньги, раскидали все вещи по улице и ушли спокойно. Наши власти, к сожалению, ничего не предпринимают".

Re:Check поинтересовался в Госполиции Латвии, известно ли им что-то о подобных инцидентах. В Госполиции ответили, что таких случаев не было зафиксировано и они не соответствуют действительности. "До сих пор были зафиксированы единичные случаи правонарушений, совершенных въехавшими в страну украинцами. По сравнению с общей статистикой правонарушений их немного".

До 22 апреля зарегистрировано пять случаев вождения в нетрезвом виде, когда за рулем были украинцы. В другом случае на гражданина Украины было заведено уголовное дело за то, что он украл мобильный телефон у сотрудника гостиницы.

Социальные сети переполнены видеороликами, в которых с помощью лжи и выдуманных историй демонизируются украинские беженцы. Эти истории, как правило, не выдерживают проверку фактами. Re:Check уже неоднократно писал о таких случаях, например, здесь, здесь и здесь.