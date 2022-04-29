Илья Варламов в окружении тем, которые он обсуждает: Латвия, президент Беларуси Александр Лукашенко, бизнесмен Олег Тиньков, историк Евгений Понасенков.

Илья Варламов в окружении тем, которые он обсуждает: Латвия, президент Беларуси Александр Лукашенко, бизнесмен Олег Тиньков, историк Евгений Понасенков. ФОТО: TVNET kolāža

Многие в комментариях жаловались, что в качестве предмета разбора берутся только пророссийски настроенные СМИ и люди. Справедливое замечание, поэтому новым объектом обзора цикла статей "Кто здесь врет" стал столп урбанистики Илья Варламов!

Вступление

Многие в комментариях настойчиво просили, чтобы я, когда буду рассматривать проукраински настроенные СМИ, обязательно бы проверил на "фейковость" советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Объясню, почему я этого делать не буду. Так же, как я, например, не буду обозревать сводки Министерства обороны России.

Сейчас идет война. И задача официальных представителей далеко не всегда давать объективную, правдивую информацию. Они не СМИ. Они, кроме информирования общества, должны и, например, поддерживать боевой дух солдат. Кроме того, о многом нужно молчать - чтобы не давать информацию врагу.

Так что было бы странно обвинять Арестовича, например, в занижении числа потерь или преувеличении военных успехов. То же самое относится и к российским спикерам.

А вот задача СМИ - не принимать все на веру и по возможности проверять информацию. Или по крайней мере давать оба источника: "Минобороны сообщили это, Арестович сообщил это".

Поэтому ни Арестовича, ни Фейгина (который, по сути, просто берет интервью у Арестовича), извините, не будет. Так что вместо этого досмотру подвергнется известный урбанист Илья Варламов.

Краткая справка

Илья Варламов - российский блогер. Изначально он рассуждал о вопросах урбанистики и архитектуры, но потом перестроился и на социальные и политические вопросы.

YouTube-канал Варламова - varlamov - был зарегистрирован в декабре 2008 года, но первое видео на нем появилось только в марте 2009 года, а более или менее активно Варламов начал загружать видео около 6 лет назад.

На данный момент на Варламова подписаны 3,45 миллиона человек, что больше, чем у многих СМИ и инфлюенсеров: телеканал "Дождь" (3,2 млн человек), "Редакция" (3,1 млн человек), "Осторожно: Собчак!" (3,1 млн человек), "В гостях у Гордона" (3 млн человек) и Анатолий Шарий (2,9 млн человек).

Че Происходит

Возвращаемся к классике. У Варламова примерно раз в неделю выходят видео, в которых он обозревает самые важные новости за последнее время. Называются эти видео "Че Происходит", и в среднем они идут около двух часов.

Для сегодняшнего обзора я, как и в случае с Михалковым и Соловьевым, взял самое актуальное на момент написания статьи видео - "Че происходит #113".

Факт + мнение

У Варламова встречаются те же самые ошибки, что и у многих объектов моего исследования до этого.

Чаще всего схема его разбора новости выглядит так: факт со ссылкой на какое-то СМИ или человека (сразу отмечу, что крайне редко Варламов дает хотя бы скриншот статьи, чтобы перепроверить его подачу факта), после чего Илья высказывает свое мнение о данной ситуации. И, как водится, во мнении дает однозначную оценку и только пару версий (однобоких) того, что случилось. Вот лишь несколько самых ярких примеров.

Отмечу, что здесь я не буду давать таймкодов, потому что, к счастью, Варламов сам разделил свой двухчасовой ролик на большое количество сегментов - каждый по своей теме. Так что найти эти моменты будет крайне легко и вам.

Лукашенко

Здесь речь идет об аресте 35 врачей в Беларуси, в том числе лечащего врача самого Александра Лукашенко. С самой новостью все в порядке, даже есть видео с цитатой правителя Беларуси.

Но потом Варламов пускается в рассуждения о причинах такого ареста и о быте белорусских врачей, которые, опять-таки, не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты - это просто версии и предположения самого Варламова. В частности, я говорю об утверждениях вроде "конечно, со всеми врачами работают представители фармкомпаний, которые через них просовывают те или иные лекарства".

В качестве источника Варламов использует фразу "такое сплошь и рядом встречается в России, такое, видимо, есть и в Беларуси". Согласитесь, не самый надежный базис.

​Отъезд менеджеров

Вначале информация об отъезде экс-первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса (опять без источников, но быстро проверяется истинность этих заявлений), но потом Варламов говорит о других менеджерах высшего звена, которые якобы тоже планируют уехать.

По словам самого Варламова, "к сожалению, мы не можем называть имена", но он утверждает, что говорил с сотрудниками разных российских банков, которые заявили, что многие топ-менеджеры уехали. Это, опять-таки, информация, которую нельзя проверить и, соответственно, нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Можно только доверять или не доверять Варламову.

То же самое относится и к причинам этих возможных отъездов - все это лишь домыслы и умозаключения Варламова.

Олег Тиньков

Варламов рассказывает о ярком посте бизнесмена Олега Тинькова, в котором тот резко высказывается против войны.

Одна из причин такого поста, по словам Варламова, то, что Тиньков "зависит от западной медицины, западных технологий". Если только Варламов не общается напрямую с Тиньковым или его лечащим врачом (а доказательств этому Варламов не предоставил), то это очередное голословное утверждение.

Также Варламов приводит заявление банка о смене названия, где говорится, что это решение готовилось уже долгое время. Но потом уверенно заявляет, что единственная причина смены названия - это антивоенная риторика Олега Тинькова. В очередной раз - голословное утверждение.

Германия

Варламов заявил, что "простые немцы осудили Шольца" за отказ поставлять Украине тяжелое вооружение. И наверняка часть немцев осудила. Но точно не все. А большинство или нет - мы не знаем. Эта ошибка зеркальна тому, что сделал Соловьев, когда показал несколько твитов немцев и по этому сделал вывод о настроениях в обществе Германии.

Гостиница "Украина"

Варламов рассказывает о новости про то, что в Москве указатель на гостиницу "Украина" заменили знаком "Соблюдайте правила парковки", после чего саркастично замечает, что, видимо, скоро переименуют и гостиницу, и станцию метро "Киевская", и набережную Тараса Шевченко. И заключает иронично: "Нам же говорили, что это Запад отменяет культуру, а мы выше этого".

Но пока в России и не было отмены украинской культуры. Был запрет на въезд (о котором Варламов тоже говорил), но по политическим причинам - вполне себе зеркальный ответ на запрет на въезд в Украину Газманову и группе "Любэ". Так что тут Варламов пока бежит впереди новостей.

Другие ошибки

Впрочем, иногда блогер позволяет себе и откровенные ляпы.

Биолаборатории

Самая первая тема ролика - Россия обвиняет Украину в том, что у них якобы в биолабораториях разрабатывалось страшное оружие, а сама вот собирается строить свои биолаборатории в Киргизии.

В этом сегменте Варламов сам себе противоречит. На 1:50 он говорит "тему как-то быстренько свернули", но уже на 2:41 - "буквально в эту среду Россия предъявила членам Совбеза ООН новые данные о лабораториях". Так свернули или продолжают доказывать что-то ООН?

Понасенков

О якобы отъезде историка, певца и писателя Евгения Понасенкова (который он сам и опроверг) Варламов говорит, приводя цитату самого Маэстро, поэтому тут все правильно.

Но затем Варламов утверждает, что это пример того, как журналисты пытаются раздуть каждый отъезд любого известного россиянина.

Из примеров Варламов привел только себя, и то без скриншота статьи. Можно ли по двум примерам выводить тенденцию? Я бы сказал, что нет.

Латвия

Упомянул Варламов и нашу страну. Но сделал сразу несколько ошибок.

Во-первых, Варламов почему-то уверен, что войну в Украине в Латвии поддерживают в основном неграждане или граждане других стран. Вряд ли Илья проводил социальный опрос, чтобы удостовериться в этом. По крайней мере ссылок на это он не дает, а это значит что? Повторяем за мной - голословное утверждение.

Во-вторых, что особенно обидно, Варламов перепутал Литву и Латвию, заявив, что парламент Литвы признал геноцидом убийство украинцев (это сделал Сейм Латвии).

Великая Отечественная война

В сегменте, посвященном Приднестровью, Варламов обсуждает цитату заместителя командующего Центральным военным округом генерал-майора Рустама Миннекаева. Он, в частности, заявил, что Россия в Великую Отечественную войну "воевала со всей Европой, со всем миром".

Варламов справедливо разбирает это утверждение, приводя исторические факты, которые доказывают ошибочность такого мнения. Но потом совершает классическую логическую ошибку "доведения до абсурда" и заявляет, что "завтра в учебниках истории мы увидим совершенно новую картинку о том, как проходила Вторая мировая война".

Нет, может, учебники истории и перепишут - я не знаю (и Варламов тоже). Но делать такой вывод только по одной ошибке одного военного чиновника точно нельзя.

День рождения Гитлера

Варламов приводит скриншот поста из Telegram-канала "Говорит ТопаZ", в котором 20 апреля поздравляют с днем рождения "нашего соратника и друга". На фото четко видно число 88, которое символически зачастую связывают с нацизмом.

Как известно, 20 апреля родился, в частности, Адольф Гитлер. Из чего Варламов делает вывод, что именно Гитлера и поздравляют авторы канала.

Но 20 апреля родилось огромное количество людей. Это может быть погибший сослуживец этих людей. А может быть, например, генерал Александр Лебедь (его, кстати, упоминают и в комментариях).

В общем, утверждая, что это обязательно нацисты, которые празднуют день рождения Гитлера, Варламов ведет себя ничуть не лучше пророссийских пропагандистов, которые пытаются убедить свою аудиторию в расцвете неонацизма в Украине.

Пасха

Варламов рассказывает и про куличи с буквой Z на них, утверждая, что "ни у кого ничего не екает". Однако в Русской православной церкви, вообще-то, возмутились появлению такой (да и любой) символики на куличах и заявили, что "их освящение в храмах не может быть поддержано".

Так что даже официальные представители против Z на куличах, о чем Варламов умолчал.

Вывод

С сожалением вынужден признать, что как бы ни была мне близка позиция Ильи Варламова о том, что происходит в Украине, весь его материал подается именно с такой позиции.

Откровенных фейков Илья практически не допускает. Но зачастую раздувает один момент до невероятных размеров или пытается создать тенденцию на основе лишь пары примеров.

А тот факт, что Варламов редко показывает фото и видео, которые могли бы доказать то, о чем он говорит, мешает, например, использовать его видео в качестве аргумента в дискуссиях о происходящем в Украине.