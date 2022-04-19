В России перед Пасхой выпустили куличи с буквой Z. В РПЦ отказались считать их пасхальными

По информации издания 45.ru, такие куличи появились в местном супермаркете "Чайка". Стоят они при этом 190 рублей за штуку, что в полтора-два раза дешевле традиционных куличей с зайцами или яйцами.

По словам владельца супермаркета Анатолия Педошенко, куличи выпустили не ради прибыли, а потому что компания "поддерживает наших ребят" в Украине.

Он утверждает, что еще в годы Первой мировой войны на Пасху, чтобы поддержать солдат, "на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты", отмечает "Медуза".

Появление куличей с символикой вторжения России в Украину раскритиковали в Русской православной церкви.

Как заявил зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, христианская символика является самодостаточной и нанесение другой символики на куличи неуместно.

"Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано, - сказал Кипшидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва". - На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может".

Вместе с тем Кипшидзе отметил, что РПЦ поддерживает "народные инициативы, направленные на поддержку российской армии", сообщает Русская служба ВВС.

"Хлебобулочные изделия, которые содержат какую-то символику, имеют право на существование как форма поддержки российской армии, но вне сакрального пространства церквей", - сказал он.