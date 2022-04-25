Рижанка поделилась неприятным опытом в такси: комментарий Bolt

Рассказ девушки

По словам девушки, вечером в воскресенье, 24 апреля, в Риге она села в такси Bolt. В машине прозвучал гимн России, а затем и песня на русском языке. Пассажир попросила выключить музыку, принимая во внимание события в Украине, ей было неприятно это слушать, пояснила она. "Водитель на русском языке сказал мне, что это его машина и его правила. Я ответила, что я клиент и хочу, чтобы музыку или выключили, или переключили. Таксист мне сказал: "Иди На***". Остановился у пруда Марас, вышел из машины, открыл задние двери, где я сидела, и за волосы вытащил меня из машины, и выкинул на землю", - пишет она.

В том же посте она отметила, что успела вытащить телефон и снять на видео момент, когда мужчина захлопывает двери и уезжает. По словам девушки, она написала заявление в полицию. Также она рассказала, что мимо проезжал очевидец, который поинтересовался, что случилось, и подвез ее домой.

Пост девушка сопроводила информацией об автомобиле и водителе.

Комментарий Госполиции и Bolt

В Государственной полиции TVNET ответили, что на данный момент Земгальское отделение Рижского регионального управления Государственной полиции, в ведении которого находится территория, где произошел конфликт, не получило заявления по этому делу, но тем не менее уже начата проверка случая, исходя из информации, прозвучавшей в социальных сетях.

TVNET поговорил с Раймондом Берзиньшем, региональным менеджером Bolt в Латвии, который сообщил, что компания связалась с водителем и отказала ему в возможности работать с приложением Bolt. "Нам очень жаль, что клиент столкнулся с такой ситуацией - Bolt никоим образом не поддерживает насилие, и такое поведение водителя неприемлемо. Мы немедленно связались с водителем и заблокировали ему доступ к приложению Bolt.

В данном случае мы полностью возместили клиенту стоимость поездки и выразили готовность всячески сотрудничать с клиентом и полицией", - сказал Раймонд Берзиньш.

Представитель Bolt также указал, что большинство водителей компании работают в одном из автопарков или индивидуально.

Перед началом сотрудничества с Bolt каждый водитель должен пройти обучение, которое знакомит его с условиями сотрудничества, а также с тем, как работать с заказчиком.

"К сожалению, в данном случае имело место нарушение правил Bolt. Это возможно не только в пассажирском транспорте, но и в повседневной жизни, поэтому водитель уже заблокирован", - заявили в компании.

В случаях, когда под угрозой находится здоровье или безопасность человека, жителей Латвии призывают обращаться в Государственную полицию. Клиенты Bolt также имеют доступ к службе поддержки круглосуточно, без выходных, а связаться со службой можно через профиль клиента в приложении (выбрав соответствующий заказ) или написав на электронную почту riga@bolt.eu.