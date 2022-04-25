Пн, 25.04.2022
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Рижанка поделилась неприятным опытом в такси: комментарий Bolt

Такси Bolt. Иллюстративное фото ФОТО: Sander Ilvest

В социальной сети Facebook широкий резонанс получил пост, в котором девушка поделилась неприятным опытом, используя услуги такси Bolt. На момент этой публикации им поделились более 2,7 тыс. раз. Компания уже прокомментировала ситуацию, Госполиция начала проверку.  

Рассказ девушки

По словам девушки, вечером в воскресенье, 24 апреля, в Риге она села в такси Bolt. В машине прозвучал гимн России, а затем и песня на русском языке. Пассажир попросила выключить музыку, принимая во внимание события в Украине, ей было неприятно это слушать, пояснила она. "Водитель на русском языке сказал мне, что это его машина и его правила. Я ответила, что я клиент и хочу, чтобы музыку или выключили, или переключили. Таксист мне сказал: "Иди На***". Остановился у пруда Марас, вышел из машины, открыл задние двери, где я сидела, и за волосы вытащил меня из машины, и выкинул на землю", - пишет она.

В том же посте она отметила, что успела вытащить телефон и снять на видео момент, когда мужчина захлопывает двери и уезжает. По словам девушки, она написала заявление в полицию. Также она рассказала, что мимо проезжал очевидец, который поинтересовался, что случилось, и подвез ее домой. 

Пост девушка сопроводила информацией об автомобиле и водителе. 

Комментарий Госполиции и Bolt

В Государственной полиции TVNET ответили, что на данный момент Земгальское отделение Рижского регионального управления Государственной полиции, в ведении которого находится территория, где произошел конфликт, не получило заявления по этому делу, но тем не менее уже начата проверка случая, исходя из информации, прозвучавшей в социальных сетях.

TVNET поговорил с Раймондом Берзиньшем, региональным менеджером Bolt в Латвии, который сообщил, что компания связалась с водителем и отказала ему в возможности работать с приложением Bolt. "Нам очень жаль, что клиент столкнулся с такой ситуацией - Bolt никоим образом не поддерживает насилие, и такое поведение водителя неприемлемо. Мы немедленно связались с водителем и заблокировали ему доступ к приложению Bolt.

В данном случае мы полностью возместили клиенту стоимость поездки и выразили готовность всячески сотрудничать с клиентом и полицией", - сказал Раймонд Берзиньш.

Представитель Bolt также указал, что большинство водителей компании работают в одном из автопарков или индивидуально.

Перед началом сотрудничества с Bolt каждый водитель должен пройти обучение, которое знакомит его с условиями сотрудничества, а также с тем, как работать с заказчиком.

"К сожалению, в данном случае имело место нарушение правил Bolt. Это возможно не только в пассажирском транспорте, но и в повседневной жизни, поэтому водитель уже заблокирован", - заявили в компании.

В случаях, когда под угрозой находится здоровье или безопасность человека, жителей Латвии призывают обращаться в Государственную полицию. Клиенты Bolt также имеют доступ к службе поддержки круглосуточно, без выходных, а связаться со службой можно через профиль клиента в приложении (выбрав соответствующий заказ) или написав на электронную почту riga@bolt.eu.

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