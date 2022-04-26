Почему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце?
Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце, оказалась очень простой.
Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце, оказалась очень простой.
Выяснилось, что когда Владимир Зеленский женился на Елене, он весил больше, чем сейчас. Позднее он начал активно заниматься спортом и ему удалось скинуть лишний вес. В результате кольцо стало большим для безымянного пальца.
- приводят слова из одного интервью Зеленского украинские СМИ.
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