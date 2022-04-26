Вт, 26.04.2022
Мне физиологически тяжело сейчас было бы там [в России. - Прим. ред.] находиться. Со всей этой атмосферой, пропагандой, со всем осознанием того, что там происходит. Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий
Андрей Макаревич, российский музыкант и телеведущий
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Почему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце?

Владимир Зеленский ФОТО: EPA/Scanpix

Причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце, оказалась очень простой. 

Выяснилось, что когда Владимир Зеленский женился на Елене, он весил больше, чем сейчас. Позднее он начал активно заниматься спортом и ему удалось скинуть лишний вес. В результате кольцо стало большим для безымянного пальца.

"Надел на средний. Супруга предлагала сходить в ювелирный салон и уменьшить его, но я уже привык, что ношу его на среднем пальце",

- приводят слова из одного интервью Зеленского украинские СМИ.

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