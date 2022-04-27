Пт, 6.05.2022
Многие эксперты крупнее меня считают, что этот конфликт может растянуться на годы. Не могу сказать, что я в этом убежден. Откуда русские возьмут свои ресурсы? Янис Кажоциньш, экс-глава Бюро по защите Сатверсме
Янис Кажоциньш, экс-глава Бюро по защите Сатверсме

Кто вам платит? ⟩ Нерешенные вопросы Латвии, которые подсветила война в Украине

В субботу, 23 апреля, в Риге прошел антивоенный митинг "Русский голос против войны", вызвавший противоположные оценки среди русскоязычного населения Латвии. В воскресенье на RUS TVNET вышел материал украинской журналистки Виктории Дудченко об агрессии, с которой сталкиваются украинцы в Латвии, вызвавший большой резонанс среди читателей. В понедельник социальные сети взорвал пост пассажирки такси, которую, по ее словам, выставили из машины за просьбу выключить гимн России. Уже давно не прекращается обсуждение влияния санкций на кошельки латвийцев. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем нерешенные вопросы, которые подсветила эта война. 

Гости эфира:

  • Илья Козин - журналист, председатель правления Латвийской ассоциации журналистов;
  • Анна Радивилова - руководитель отдела политики и экономики посольства США в Латвии.

Темы эфира:

  • Митинг "Русский голос против войны", открытое письмо русскоязычных Латвии против войны в Украине - почему нужны или, наоборот, совершенно излишни подобные акции в Латвии?
  • Украинские беженцы в Латвии - поддержка, агрессия и разрозненность латвийского общества - как украинцы вскрывают болевые точки Латвии? Ситуация с материалом Виктории Дудченко на RUS TVNET.
  • Надо ли и как усиливать информационное пространство в Латвии на русском языке? Готовы ли западные партнеры участвовать в этом процессе?
  • Как развиваются отношения США и русскоязычной части латвийского общества, слышат ли и эту часть населения или только местных политиков? На кого ориентируются США по "русским вопросам" - на власть или на общество Латвии?
  • Инфляция, отказ от российских энергоносителей, пессимистичные настроения из-за экономических рисков и как следствие - неоднозначное отношение к войне тех, кто ощущает ее на своем кошельке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back