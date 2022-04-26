Павлютс связывает свой низкий рейтинг с кризисом из-за Covid-19

В опросе Латвийской торгово-промышленной палаты (LRTK) Павлютс получил за свою работу всего 3,79 балла из десяти. Хуже всего латвийские предприниматели оценили министра финансов Яниса Рейрса - 3,66 балла, а самую высокую оценку получил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич - 5,98 балла.

Во время пандемии Covid-19 общественность по-разному относилась к принимаемым решениям, что отразилось и в рейтинге министра, сказал Павлютс.

"Прошлый год был непростым, но в то же время мы добились того, что более 80% населения старше 12 лет теперь вакцинировано, и вместе мы можем снять маски и постепенно вернуться к обычному режиму", - сказал министр здравоохранения.

"Как бывший министр экономики и член правления и совета LRTK я хорошо знаю, насколько тяжелой была пандемия для предпринимателей и ограничения, необходимые для спасения жизни и здоровья жителей Латвии", - выразил свою позицию Павлютс.

Он добавил, что в дальнейшем будет продолжена работа по ряду важных для населения инициатив, повышению качества и доступности медицинской помощи для всех.