Ср, 27.04.2022
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Валдис Витолиньш, член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения

По ошибке Регистра предприятий фирма LT betons два дня называлась LT bekons

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Строительная фирма SIA Latvijas tilti поменяла владельца и название на LT betons. Об этом свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.

В то же время два дня - 25 и 26 апреля - новое название компании значилось как LT bekons. Представители фирмы пояснили, что это связано с ошибкой, допущенной Регистром предприятий.

До сих пор единственным владельцем компании было SIA LNK (Latvijas Novitātes Komplekss), но новым владельцем стало SIA LT Piling, в котором 85% акций принадлежит Алексею Баканову, а 15% - AS LNK Industries, принадлежащему холдингу LNK Group.

Представители LNK Group пояснили агентству LETA, что получили предложение от LT Piling приобрести компанию, поэтому сменились владельцы. 

Профиль деятельности компании Latvijas tilti - производство железобетонных и бетонных конструкций, а LT Piling специализируется на бурении и установке свай.

Новое предприятие LT betons объединит эти компетенции, сообщили представители LNK Group.

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