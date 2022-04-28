Могут вызвать у людей чувства, от которых они бежали. Латвийцев призывают отказаться от салютов

Как сообщила представитель движения "Хочу помочь беженцам" Линда Якобсоне, принимая во внимание то, насколько травматичными могут быть громкие звуки для украинских военных беженцев, прибывших в Латвию, несколько негосударственных организаций призывают государственные и муниципальные учреждения, а также жителей Латвии, отказаться от салютов и фейерверков во время войны в Украине и на неопределенное время после окончания войны.

Как отметила председатель правления общества "Приют "Безопасный дом" Гунта Виксне, шумы, похожие на бомбовые удары и свист ракет, могут вызвать ретравматизацию украинцев. Это подтвердили и психологи, которые работают с украинскими беженцами. Таким образом,

звуки салюта и фейерверка могут вызвать в памяти людей чувства, от которых они бежали.

Как отметила Якобсоне, этим призывом негосударственные организации надеются не только мотивировать каждого человека индивидуально задуматься перед использованием салюта или фейерверка, но и побудить самоуправления продумать свои дальнейшие действия в этой сфере.

С призывом отказаться от салютов выступили организации "Хочу помочь беженцам", "Приют "Безопасный дом", Общество поддержки Украины, Латвийский конгресс украинцев, Латвийский молодежный совет, "Фонд народной помощи", Латвийская ассоциация детских поселков SOS, центр Marta, общество "Твои друзья" и многие другие.