В латвийских школах учатся 3789 детей украинских беженцев
В настоящее время в школах Латвии учатся 3789 детей украинских военных беженцев, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.
В настоящее время в школах Латвии учатся 3789 детей украинских военных беженцев, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.
Большинство украинских детей как дошкольного, так и школьного возраста посещают учебные заведения в Риге - 1869. На втором месте Вентспилс, где в учреждения образования принято 166 детей, а на третьем - Валмиерский край, где принято 154 ребенка.
Пятеро школьников приняты в образовательное учреждение другой категории.
Дошкольные учреждения посещает 1051 украинский ребенок, в том числе 340 по программе национальных меньшинств и 707 по латышской программе. Четверо посещают дошкольные учреждения другой категории.
Информация о детях, поступающих в латвийские школы, обобщается в Государственной информационной системе образования.
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