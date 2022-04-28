Чт, 28.04.2022
Мы не должны допускать шантажа со стороны России, а должны удвоить нашу поддержку Украины и санкции против России. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Миллиардер Юрий Мильнер жертвует 100 млн долларов на поддержку украинских беженцев

Юрий Мильнер, бизнесмен ФОТО: Reuters/ScanPix

Юрий Мильнер, бизнесмен, инвестор в сфере высоких технологий и космических исследований, пожертвует 100 миллионов долларов США на поддержку украинских беженцев, сообщает российское издание "Медуза".

Фонд Breakthrough Prize, основанный миллиардером Юрием Мильнером и его женой Юлией, учредил инициативу Tech for Refugees, в рамках которой пожертвует 100 миллионов долларов беженцам из Украины.

В инициативе также примут компании Airbnb, Spotify и Flexport.

Пожертвования, собранные Tech for Refugees, будут использованы для поддержки украинцев, пострадавших от российского вторжения, но в будущем эта инициатива может также помочь беженцам в других частях мира.

"Необходима скоординированная международная помощь беженцам, учитывая человеческую трагедию, вызванную войной в Украине, и глобальный миграционный кризис, который достиг чрезмерных масштабов", - говорится в заявлении Tech for Refugees.

Ранее бизнесмен распространял заявление, где просил не считать его российским бизнесменом.

Юрий Мильнер настаивает на том, что с 2014 года не был в России и не имеет активов на ее территории, а еще в 1999 году получил гражданство Израиля, пишет "Медуза".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back